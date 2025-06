10 години изкуство с „Арт Поток“, за първи път LUNAR озарява Лозенец

За десета поредна година Лозенец и Царево ще се превърнат в притегателна точка за любителите на изкуството. Юбилейното издание на фестивала „Арт Поток“ ще се проведе от 18 до 28 юли и ще предложи богата палитра от събития – концерти, театрални постановки, литературни премиери, изложби и срещи с най-обичаните български творци, съобщават организаторите от Hacienda Beach и Община Царево.

„Когато преди десет години поставихме началото, мечтаехме „Арт Поток“ да се превърне в истински дом на изкуството край морето. Днес можем с гордост да кажем, че това е реалност. Няма друг форум, който да предлага срещи между публика и творци, между традиция и новаторство, между култура и природа. Всяко лято ни доказва факта, че изкуството има място навсякъде – дори и под откритото небе в района на прекрасното ни Южно Черноморие. Юбилейното издание е специално не само за нас, но и за всички, които през годините бяха част от това културно пътешествие. Благодарим на публиката, на артистите и на община Царево, с които заедно изградихме тази традиция. Лично аз черпя вдъхновение от пътуванията си по мистични места, а екипа от атмосферата в Лозенец, която предразполага да се създава нещо наистина специално – символ на свобода, лекота и връзка между културата и публиката“, споделя продуцентът Димитър Тодоранов, създател на „Арт Поток.

За първи път тази година фестивалът LUNAR ще реализира своето морско издание LUNAR: “Море от светлини“ (организирано от Община Лозенец и MP-STUDIO), което ще се проведе между 1 и 4 август, като предложи завладяващо светлинно изкуство край черноморския бряг. Един от домакините на арт събитието ще е и Лозенец, а клуб Hacienda Beach и местния парк ще бъдат осветени с лазер шоу и динамични инсталации. LUNAR ще гостува и в Царево, Ахтопол и Синеморец.

На 1 и 2 август ще се проведе и първото издание на Lozenets Music Fest, а на откритата сцена в парка на черноморското селище ще има концерти на рап звездата V:RGO и група „Молец“. Концертите ще са с вход свободен.

Началото на сезон 2025 ще бъде поставено на 6 юни с испанския топ диджей Jo Diem, когато се отваря обновения клуб Hacienda Beach. Той ще привлича местните и гостите на Лозенец с променен интериор и нова арт инсталация дело на южноафриканския художник Вилем Бота (работил за по-голяма част от касовите продукции на филмовото студио „Ню Бояна“). Впечатляващата композиция „Колибри“, вдъхновена от символиката на колибрито – деликатност, енергия и преобразяване, обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се артистични инсталации.

Фестивалът "Джазче"

Четвъртото издание на фестивала „Джазче“ ще се проведе в Лозенец от 27 до 29 юни. Първият ден от фестивала ще премине под мотото „Златните години на джаза“. Хедлайнери ще бъдат най-известния български контрабасист Димитър Карамфилов, тромпетистът Михаил Йосифов, на пианото ще е Милен Кокушаров, на барабаните Атанас Попов и певицата Марина Господинова. На 28 юни концерт ще изнесе родната джаз дива Белослава в компанията на Живко Петров-пиано, Росен Захариев-тромпет, Димитър Карамфилов-бас и Димитър Семов-барабани. Фестивалът ще бъде закрит на 29 юни с концерт на трио Giardino Mare.

Фестивалът Арт поток

Фестивалът „Арт Поток“ (18-28 юли) ще бъде открит на 18 юли в Историческия музей на Царево с изложбата „Хаос“. В нея ще вземат участие освен познати и утвърдени имена и млади автори, които ще имат своя дебют, сред тях са студенти от Нов Български Университет, Национална Художествена Академия- София и филиала на академията в Бургас. С творби ще се представят художниците Лиляна Александрова, Жаклин Караколева, Индия Кърмова и други. Със свои картини ще се представи за първи път младата и талантлива Цветелия Кутин, студентка по психология. Нейната страст са човешкото тяло и портретът. В работата си се стреми да уловя изразителността на погледа, да предаде емоции без да има нужда от думи. Основно рисува с въглен, графит и туш, но често обича да експериментира с различни материали извън зоната й на комфорт. Цветелия е представител на нашумялата онлайн общност Girls UnderQuarantine, която е насочена към жени и целяща да предостави сигурна и подкрепяща платформа за тяхното личностно и професионално развитие. В „Хаос“ ще се включат различни автори с разнообразни техники върху платно, хартия и пластики - едно истинско тържество на визията.

Тази година по време на „Арт Поток“ 2025 ще има и няколко морски театрални премиери. Откриването на 18 юли ще е с пиесата на Дарио Фо и Франка Раме „Отворена брачна двойка“, постановка на Владлен Александров с участието на Александра Сърчаджиева и Филип Буков.

На 19 юли своята лятна премиера ще има продукцията на Шуменския театър “Васил Друмев” - “Пълнолудие - 100 минути смях”. Шеметният комедиен спектакъл е с участието на любимите български актьори Кръстьо Лафазанов, Любо Нейков и Петьо Петков-Шайбата.

На 25 юли гостува моноспектакъла на актрисата Наталия Цекова „Вкусът на живота“ с автор Здрава Каменова, а сценографията е дело на Стефания Колева. На следващия ден, 26 юли, Здрава Каменова ще има премиера на авторското си представление „Жена на море“. Всички театрални представления ще се играят на сцената на местното читалище „Георги Кондолов“, Царево от 21:00ч.

На „Арт Поток“ тази година ще се изявят и Нина Николина и Калин Вельов със сценично музикалния спектакъл „Традиции“, който ще бъде представен в Ахтопол.

Книгите на "Арт поток"

Традиционно по време на „Арт Поток“ ще гостуват и най-популярните български автори с премиери на новите си книги. На 20 юли в By The Way своето представяне ще има Георги Милков с новата си книга „Носорог в банята и още нови истории от ръчния багаж“ (Книгомания). На 21 юли в Лозенец ще гостува известната тв водеща и журналистка Радина Червенова с първия си роман „Преди ме е нямало“(Колибри). На 22 юли тв продуцент и автор Георги Тошев ще представи биографичната си книга за Лили Иванова (Сиела), а премиера ще има и документалния му филм „Легендата Лили“. На 24 юли в черноморското селище се завръща и най-продаваната българска писателка Мария Лалева, която ще се срещне със своите читатели и ще представи последния си роман „Пътища от огън“ (Книгомания). Книжните премиери продължават на 25 юли със Здрава Каменова и нейната „Смешна помощ“, а на 26 юли в следобедно време на плажа на бар Jpsy Иво Сиромахов ще разказва забавни истории от последната си книга „Фермата на писателите“ (Сиела).

Финалът е за Васил Найденов

Финалът на „Арт Поток“ ще е запазен за легендата на българската поп музика Васил Найденов, който на 27 юли от 21:00ч. ще изнесе голям концерт на площада в Царево. Спектакълът ще е с вход свободен и с него официално ще бъде закрито юбилейното издание на културния форум. По повод десетата годишнина на „Арт Поток“ на 28 юли Hacienda Beach организира „Бал по къси гащи“, който ще събере всички артисти, приятели и съмишленици, които ще празнуват край морето по бохемски – с песни, спомени и чаши в ръка.

