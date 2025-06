Ник Джонъс ще изиграе Пол Стенли във филма за KISS

Ник Джонас е на финалната права за договор да изиграе фронтмена на KISS - Пол Стенли - в "Shout It Out Loud" — филма на МакДжи за създаването на емблематичната хард рок група през 70-те години. Снимките се очаква да започнат в края на годината или в началото на 2026 г., като STX ще финансира изцяло проекта. Последната версия на сценария е дело на Дарън Лемке, след предишни чернови от Оле Сандерс и първоначалния автор Уилям Херон.

По информация на изданието, Джонас сам ще изпълнява вокалите на Стенли, като ще му е нужно време за подготовка, за да възпроизведе характерния му мощен глас. Освен че е водещата фигура в семейната група The Jonas Brothers, Джонас вече се е доказал и като актьор. Пробивът му идва с драмата за токсична мъжественост и тормоз "Goat" от 2016 година. Той впечатли и в сериала "Kingdom", където играе млад гей мъж в семейство на бойци, принуден да крие сексуалността си от доминиращия си баща.

Джонас израства на сцената на Бродуей с участия в редица мюзикъли, включително главни роли в "Les Misérables", "Hairspray" и "How to Succeed in Business Without Really Trying", а също така влиза в образа на певеца Франки Вали в "Jersey Boys Live". Сред кино ролите му са "Джуманджи" и "The Good Half", а предстои да си партнира с Пол Ръд във филма на Джон Карни - "Power Ballad"

"Shout It Out Loud" ще разказва историята на създаването на бляскавата рок група от 70-те. Пол Стенли далеч не се вписвал в образа на секссимвол, когато растял.

„Бях глух с едното ухо и имах малък дефект, който ме караше да изглеждам различен. Бях ниско, пълно дете и музиката се превърна в моето спасение — място, където да се скрия и мечтая. А когато свирех, винаги имаше момичета наоколо“, разказва Стенли.

МакДжи в момента търси актьор за ролята на Джийн Симънс — басиста, който прави огнено шоу със страховития си глас и прочути сценични номера. За Симънс, който е ортодоксален еврей от Израел, пътят към рока също бил вдъхновен от момичетата.

„Помня как излязох от ешивата, погледнах улицата и видях испанско момиче да скача на въже. Косата ѝ се блъскаше в прекрасното ѝ дупе. Помислих си — това е по-добро от религията. Как да се доближа до това?“, разказва Симънс.

Двамата се събират с китариста Ейс Фрейли и барабаниста Питър Крис. За да се отличат, започват да се гримират и всеки си създава сценичен образ. Огромният им успех е движен от хитове като "Rock and Roll All Nite". Въпреки трудностите, KISS се нареждат сред най-успешните комерсиално рок банди в историята. През 2014 г. са въведени в Залата на славата на рокендрола.

Проектът се разработва от години от Марк Кантон, Джийн Симънс, Пол Стенли и Док Макгий, заедно с Джоди Гърсън от Universal Music Publishing Group и Polygram Entertainment, както и Брус Резников от Universal Music Group/Ume, които държат правата върху музиката и каталога на KISS по света. Кантон, Симънс, Стенли, Макгий, Гърсън и Дейвид Блекман ще бъдат продуценти или изпълнителни продуценти, заедно с Лий Ан Бъртън. Продуценти са също МакДжи и партньорката му от Wonderland Мери Виола, както и Дейвид Хопууд, Кортни Соломон и Дороти Кантон, плюс базираната в Швеция Pophouse, която притежава глобалните права за марката KISS. За STX надзор ще осъществяват Криста Кембъл и Ани Хърндън.

МакДжи наскоро приключи снимките на "Way of the Warrior Kid" — екранизация по романа на Джоко Уилинк с участието на Крис Прат и Линда Карделини за Apple TV+.

Ник Джонас е представляван от UTA и Schreck Rose, пише Deadline.

Предвид факта, че не се знае кога стартират снимките, сме далеч и от яснота за конкретна премиерна дата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.