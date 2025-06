Next Level BodyAge – а каква е твоята wellness възраст?

В света на съвременния фитнес, където данните и персонализираните решения все по-често диктуват ефективността на тренировките, Next Level и TechnoGym представят една иновативна услуга, която изцяло променя начина, по който оценяваме здравето и физическата си форма – Next Level BodyAge, powered by Technogym Checkup.

Какво е Technogym Checkup?

Technogym Checkup е уред за цялостна диагностика, предназначен да анализира физическото и когнитивното състояние на тялото. С помощта на сензори, биометрични измервания и изкуствен интелект, уредът предоставя обективна оценка, наречена „Wellness Age“ – възрастта, на която реално е тялото и здравословното ти състояние, независимо от годините, изписани в личната ти карта.

Как протича измерването?

Измерването с Technogym Checkup е лесно и бързо и е подходящо за всеки, който иска да подобри здравословното си състояние и да се погрижи за тялото си. След кратка регистрация, потребителят преминава през серия от тестове, които измерват ключови параметри, като състав на тялото (процент мазнини, мускулна маса и вода в организма, костна плътност и други), сила, мобилност, равновесие, бързина на реакцията и когнитивни способности.

Уредът улавя и най-фините отклонения чрез интегрираните си камери и платформи за измерване на натиск и стабилност. Всичко това се обработва от алгоритъм с изкуствен интелект, който не просто анализира данните, но и предлага конкретни препоръки за подобрение.

Едно от най-силните предимства на Technogym Checkup е персонализираният подход. След анализа, уредът генерира подробен доклад и автоматично създава индивидуална тренировъчна програма, адаптирана към нуждите и целите на всеки потребител. Това означава, че вместо да следваш общи схеми за тренировка, ще получиш план, който взима под внимание конкретното ти физическо състояние и потенциал за развитие.

Измерването ще се извършва от сертифициран треньор, който ще е насреща да отговори на всички твои въпроси, както и да ти създаде персонален, съобразен с нуждите и предпочитанията ти, режим за хранене и тренировки.

Дизайнът на уреда е модерен и интуитивен. Интерфейсът е лесен за използване, а визуализацията на данните е интерактивна и разбираема дори за напълно начинаещи потребители. Всичко това прави Technogym Checkup не просто диагностичен уред, а цялостно преживяване – свързано с мотивация, грижа за себе си и осъзнат подход към здравето.

Къде можеш да откриеш Technogym Checkup ?

В Next Level разбира се! От 25 юни в клуба ни в Bulgaria Mall ще имаш възможността да се възползваш от услугата Next Level BodyAge.

Можеш да избереш от 3 пакета:

Discover - Еднократно измерване на Technogym Checkup и детайлен доклад и анализ на резултатите от сертифициран треньор.

Optimize - 2 броя измервания на Technogym Checkup, детайлен доклад, анализ на резултатите и консултация със сертифициран треньор, както и AI генериран тренировъчен режим.

Transform - 2 броя измервания на Technogym Checkup, детайлен доклад, анализ на резултатите, консултация със сертифициран треньор, месечен абонамент за тренировки във фитнеса и персонлализирани хранителен и тренировъчен режим от нашите треньори.

Можеш да запазиш място за Next Level BodyAge в сайта или през мобилното приложение Next Level Fitness.

Technogym Checkup е технологичното въплъщение на новото поколение фитнес – където науката, данните и индивидуалният подход вървят ръка за ръка. Независимо дали си спортист, професионален треньор, или човек, който просто иска да се грижи по-добре за здравето си, този уред е безценен помощник по пътя към по-добра форма и здраве.

