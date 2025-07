Пожар напълно изпепели една от най-красивите фестивални сцени в света ВИДЕО

Главната сцена на музикалния фестивал Tomorrowland близо до Антверпен беше напълно унищожена от пожар в сряда, ден преди хиляди любители на електронната денс музика да пристигнат на белгийското събитие.

Няма пострадали, съобщиха организаторите, настоявайки, че фестивалът ще се проведе през следващите два уикенда.

Изображения, споделени в местни новинарски сайтове и социални медии, показват пламъци и стълбове черен дим, обгръщащи сцената и разпространяващи се към близката гора.

В изявлението се казва, че фокусът сега е върху „намирането на решения“ за фестивалния уикенд.

Очаква се около 100 000 души в град Бом, като много от тях планират да лагеруват на място. Организаторите съобщиха, че къмпингът на фестивала DreamVille ще отвори врати по план в четвъртък.

Няколко десетки диджеи и звезди на електронната музика – включително Дейвид Гета, Lost Frequencies, Армин Ван Бюрен и Шарлот де Вите ще се изявят от петък през първия уикенд, като две трети от събитията ще бъдат разпределени между вече разрушената главна сцена и сцената Freedom.

