Новият филм за Спайдърмен ще е по-добър, отколкото очакваме

Том Холанд ще се завърне с нов филм за Спайдърмен – и обещава, че този път ще е с напълно различно усещане.

По време на първия си Bero Padel Classic турнир, актьорът даде интервю за “Flip Your Wig” (през IGN), в което разкри, че “Spider-Man: Brand New Day” ще заложи на "old school" подход – класическо кино, заснето на реални локации, с далеч по-органичен подход от предишния хит “Spider-Man: No Way Home”.

Зад лентата ще бъде Дестин Даниел Кретън, който режисира и “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", а не от Джон Уотс, който стоеше зад трите досегашни филма от франчайза с Холанд.

„Развълнуван съм до небето! Да играя Спайдърмен отново е все едно да се срещнеш със стар приятел. Чувствахме се доста ограничени в последния филм заради COVID – снимахме всичко в студиа. А сега ще се впуснем с пълна сила в класическото кино и ще снимаме на реални места. Затова започваме от Глазгоу – ще използваме улиците му за грандиозна екшън сцена, която подготвяме“, каза актьорът.

„Ще е като да снимаме "Homecoming" отново. Мина толкова време оттогава, че се усеща като глътка свеж въздух. Мисля, че феновете ще бъдат на седмото небе от това, което сме им приготвили“, продължава Холанд.

По-рано тази година на CinemaCon, Холанд нарече “Spider-Man: Brand New Day” „ново начало за персонажа".

„Оставихме ви с огромен cliffhanger (отворен/напрегнат финал) в края на "No Way Home", когато Питър Паркър пожертва самоличността си, за да спаси хората, които обича най-много. "Brand New Day" наистина е ново начало. Това е всичко, което мога да кажа. И честно – вече съм минал фазата, в която издавам спойлери, така че не се притеснявайте – няма да го направя и днес“, допълни още звездата.

Филмите с Том Холанд в ролята на Спайдърмен се радват на колосален успех. “Homecoming” (2017 г.) спечели 880 млн. долара, “Far From Home” (2019 г.) – 1,13 млрд., а “No Way Home” (2021 г.) стигна до умопомрачителните 1,9 млрд. долара в световния боксофис.

Сюжетът на “Brand New Day” все още се пази в тайна, но е потвърдено, че Джон Бернтал ще се появи като Наказателя (The Punisher), а Сейди Синк, позната от “Stranger Things”, ще направи своя дебют в киновселената на Marvel, но няма яснота каква ще бъде нейната роля. Очаква се и завръщането на Зендея като MJ и Джейкъб Баталон като Нед.

От Disney и Marvel Studios обявиха, че премиерата на “Spider-Man: Brand New Day” е насрочена за 31 юли 2026 година, пише Variety.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.