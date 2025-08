And just like that приключва след трети сезон

Светът отново ще трябва да се сбогува с Кари Брадшоу и спин-офът And just like that, съобщава. E!News.

Създателят на сериала, Майкъл Патрик Кинг, разкри, че спин-офът на “Сексът и градът“ с участието на Сара Джесика Паркър, чиято премиера беше по HBO Max през 2021 г., ще приключи след настоящия трети сезон с двусериен финал, с което общият брой епизоди ще достигне 12.

“And just like that продължи да разказва истории от вселената на “Сексът и градът“ е към своя край“, написа Майкъл в публикация в Instagram от 1 август. “Докато пишех последния епизод, ми стана ясно, че това може да е чудесно място да спра.“

Със Сара Джесика Паркър отлагахме обявяването на новината досега, защото не искахме думата „финал“ да засенчи удоволствието от гледането на сезона“, добави създателят на сериала. “С огромна благодарност благодарим на всички зрители, които са допуснали тези герои в домовете и сърцата си през тези години”, се казва още в поста.

След обявяването, Сара, която отново изигра ролята си във франчайза заедно със Синтия Никсън (която играе Миранда) и Кристен Дейвис (Шарлът), си спомни за трайното въздействие на емблематичния си герой.

“Кари Брадшоу доминираше професионалния ми сърдечен ритъм в продължение на 27 години“, написа Паркър в публикация. “Мисля, че я обичах най-много от всички. Знам, че други са я обичали точно както аз. Бях разочарована, осъждана и подкрепяна за нея. Симфонията от всички тези емоции беше най-великият саундтрак и най-важният спътник.“

Тя също така отдели малко време, за да сподели екранните спътници на Кари – както стари, така и нови.

“Миранда, Саманта и Шарлот, никога няма да има по-добри приятелки“, написа тя за дългогодишните герои, добавяйки и за по-новите попълнения в AJLT, „и какъв голям късмет за Кари да опознае и обикне Сийма и LTW, най-божествените нови връзки”, се казва още в съобщението на Паркър.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.