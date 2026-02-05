Били Айлиш се сгоди?

Появиха се слухове, че Били Айлиш и Нат Уолф са се сгодили. 24-годишната певица и 31-годишният актьор и певец присъстваха заедно на церемонията по раздаването на престижните награди "Грами" в Лос Анджелис в неделя.

Те непрекъснато показваха близостта си. А Нат подкрепи любимата си, като я прегърна и целуна по челото, когато тя спечели приза за песен на годината. Но не само сладките жестове и милувки направиха впечатление на феновете.

От снимки от събитието се вижда, че Били Айлиш носи пръстен на безименния пръст на лявата си ръка - там, където се носят годежните пръстени.

