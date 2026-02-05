IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Били Айлиш се сгоди?

Беше забелязана с пръстен

05.02.2026 | 21:37 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Появиха се слухове, че Били Айлиш и Нат Уолф са се сгодили. 24-годишната певица и 31-годишният актьор и певец присъстваха заедно на церемонията по раздаването на престижните награди "Грами" в Лос Анджелис в неделя.

Те непрекъснато показваха близостта си. А Нат подкрепи любимата си, като я прегърна и целуна по челото, когато тя спечели приза за песен на годината. Но не само сладките жестове и милувки направиха впечатление на феновете.

От снимки от събитието се вижда, че Били Айлиш носи пръстен на безименния пръст на лявата си ръка - там, където се носят годежните пръстени.

звезди Били Айлиш Нат Уолф двойка годеж
