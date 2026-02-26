Меркурий става ретрограден, ето какво очаква всяка зодия

Усещаме, че скоро пролетта ще дойде, а с нея - свежо начало и надежда за нещо хубаво, за положителни промени. Но преди това трябва да преминем през един период на изпитания. Планетата на комуникациите, технологиите, интелекта започва ретроградното си движение в Риби на 26-и февруари. То ще продължи до 20-и март. Трябва да поразсъждаваме над живота си, над вселенските въпроси, да медитираме по-често - това ще ни донесе радост. Ето какво да очаква всяка зодия, според индийския "Vogue".

Овен

Вселената ги подканя да забавят темпото. Винаги тичат, живеят на високи обороти, все са заети, но сега осъзнаят, че се нуждаят от дрямка и релакс, за да поддържат своето темпо. Нека разпуснат, да си починат и да усетят спокойствието.

Телец

Хуманитарни въпроси и каузи - с това ще се занимават близките приятели на Телците през периода. Тези зодии също са топли хора и искат да помогнат на другите, така че ще се възползват от шанса. Ще се почувстват добре, когато правят добро и помагат на непознати и приятели. Правят света по-хубав сега.

Близнаци

Намират своята идеална ниша в работата, като отново се връщат към предишни професионални цели и стремежи. Нека помислят какво наистина са искали, да се свържат отново с него и да изградят концепция. Така намират своята мисия, целта си в живота.

