Остават все по-малко места за мюзикъла "Аладин" на 9 март в НДК

След силния зрителски отзвук и напълно разпродадената зала в края на миналата година "Аладин" се завръща на 9 март в Зала 1 на НДК, а оставащите места постепенно се изчерпват. Сценичната адаптация, вдъхновена от емблематичния мюзикъл на Disney, отвежда зрителите в света на Аграба чрез жива музика, танц и впечатляваща визуална среда. Режисурата на Петко Бонев развива историята като живо сценично приключение за цялото семейство.

Репликите звучат на български език, а песните се изпълняват в оригинал на английски със субтитри, запазвайки характерното звучене на музиката на Алън Менкен. “A Whole New World”, “Friend Like Me” и “Prince Ali” се открояват като ключови музикални акценти в спектакъла.

Особено ярко присъствие има Джинът в изпълнение на Даниел Добрев - персонажът, който задава темпото на представлението и създава пряка връзка с публиката чрез хумор и сценична енергия. В главните роли са Георги Георгиев като Аладин и Кристияна Атанасова като принцеса Жасмин, заедно с Тихомир Трифонов в ролята на Джафар, Боян Стоянов като Яго и Красимир Добрев като Султана.

Визуалната среда обединява сценография и костюми на Ася Стоименова, хореография на Анна Пампулова и художествено осветление на Валентин Андонов, допълнени от 3D мапинг на Лора Руневска (Elektrick.me), чрез който сцената се трансформира плавно и без прекъсване на действието.

Продукцията е на Държавна опера - Варна. Над 80 артисти - солисти, ансамбъл, балет и оркестър - изграждат живото звучене на спектакъла, а музиката звучи на живо под диригентството на Страцимир Павлов.