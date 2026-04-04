Нелегални цигари за над 1,3 млн. евро откриха в Дупница

Цигари без бандерол на стойност над 1 300 000 евро са били открити в незаконната фабрика в Дупница, разкрита в четвъртък при специализирана акция на Главна дирекция "Гранична полиция". По данни на разследващите това е една от най-големите нелегални фабрики за производство на цигари, разбивани у нас през последните години, съобщава БНТ.

При влизането на полицейските служители в обекта е бил осуетен опит част от незаконно произведената акцизна стока да бъде изнесена с бус.

"Огромни количества цигари са задържани, огромно количество над 11 тона нарязан тютюн. В последствие тъй като продължихме работа, имахме по-широко наблюдение, в района на село Кривина влязохме и в друга база, където задържахме още 180 мастърбокса, общото количество е 651 мастърбокса цигари", заяви директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

По пазарни цени в Европа задържаното количество се оценява на над 1 300 000 евро.

По думите на Златанов фабриката е функционирала при изключително висока степен на конспиративност и на цикличен принцип. "Фабриката е работила при голяма конспиративност, във фази на цикличност. Докарват се работници, тук има изградени спални помещения, кухня, баня, всички стени са оборудвани със шумоизолация, прозорците са запечатани, целият обект е с видеонаблюдение. Въобще много добре създадена престъпна организационна дейност от тяхна страна", посочи той.

По случая за 72 часа са задържани двама души - единият е отговарял за логистиката, а другият за организирането на пласирането на стоката. И двамата са криминално проявени и са добре познати на "Гранична полиция".

"За това престъпление законодателят предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години затвор, както и лишаване права по чл. 37 от Наказателния кодекс. Тоест лицата могат да бъдат лишени да упражняват определена дейност, в случая да се занимават с акцизни стоки", обясни административният ръководител на Районна прокуратура - Кюстендил Албена Разсолкова.

Разследващите определят обекта като една от най-големите незаконни фабрики за цигари, разкрити в България през последните години.

Работата по случая продължава.