4 зодии привличат изобилие с навлизането на Венера в Овен на 6 март

Четири зодиакални знака ще привлекат изобилие и късмет в живота си след навлизането на Венера в Овен на 6 март 2026 г. Месецът ще донесе промени за тези знаци, като някои от тях ще се издигат като феникси над пепелта.

С преместването на Венера в Овен нашите желания преминават от потайни и идеалистични до смели и безстрашни. Може да се окажете в ситуация, в която жадувате за страст и ухажване или пък някой ваш непознат изненадващо да инициира романтика без извинение. Венера в Овен е известна с това, че е изключително ентусиазирана, бърза и ненаситна, когато става въпрос за обич и връзка с другите.

Секстилът на Венера с Плутон на 10 март добавя интензивност – привличанията се задълбочават, динамиката на властта излиза наяве и финансовите решения носят дългосрочни последици – но квадратурата на планетата на любовта с Юпитер на 18 март също може да увеличи удоволствието, независимо дали става въпрос за преразход или прекомерен компромис.

Венера в Овен като цяло е период за егоистична любов и откриване на вътрешната ни красота. Освен това, по-късно този месец и Слънцето ще навлезе в огнения знак, насърчавайки ни да бъдем лидери.

А ето и кои 4 зодии ще привличат изобилие и късмет след навлизането на Венера в Овен на 6 март:

Риби

Все още сме във вашия сезон през първата част на месеца, Риби, и това ви носи много благоприятна енергия. Марс навлезе във вашия знак на втори, засилвайки амбицията ви и позволявайки ви да не се отказвате от мечтите си. Финансов тласък е напът за вас с навлизането на Венера в Овен на 6-и. Бъдете практични с навиците си за харчене и се съсредоточете върху спестяванията, защото Венера може да ви направи импулсивни. Планетата обаче ви учи как да показвате любов към себе си. Това е позитивна енергия, която ви помага да се трансформирате и да развиете по-силна връзка със себе си. Март отваря врати към изобилие и разширява перспективите ви, като същевременно ви учи как да бъдете най-добрия си приятел.

