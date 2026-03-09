IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тревожат се за Линдзи Лоън, тя остава в Дубай въпреки войната

Роднините ѝ са притеснени

09.03.2026 | 22:40 ч. 5
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Семейството на Линдзи Лоън е притеснено за нея. 39-годишната актриса остава да живее в Дубай, въпреки войната в Близкия изток.
Засега звездата не се завръща в САЩ, въпреки че войната между Израел и Иран продължава да се ожесточава.

Линдзи живее там със съпруга си Бадър Шамас и 2-годишният им син Луай.

Дубай е любимо място на знаменитости в последните години и много дори се нанесоха да живеят там, но сега напускат - заради експлозиите.

Актрисата се пренесе да живее в ОАЕ през 2014 г. и прекарва повечето си време там. Връща се в САЩ, когато снима филми.

Сега източник казва, че роднините ѝ са притеснени за нея, но засега Лоън е в безопасност.

"Има много неща, които стават там. Семейството е в постоянна комуникация. Точно сега тя е в безопасност", коментира източник на "Daily Mail".

звезди Линдзи Лоън Дубай война
