Рецептата Dnes: Погача за Малка Богородица

На 8 септември православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица, а в българския народен календар този ден е познат като Малка Богородица. Това е един от най-светлите есенни празници, посветен на семейството, децата и берекета. По традиция на трапезата задължително присъства празнична питка, намазана с мед, наричана още богородичен хляб.
Днес ще ви споделим изпитана през годините рецепта за погача Роза, която се получава мека, пухкава и толкова красива, че сякаш е излязла от старата дървена пещ.
Необходими продукти за тестото:
- 800 г брашно (задължително пресято, за да се обогати с въздух) ;
- 300 мл прясно мляко (леко затоплено, но не горещо) ;
- 200 г кисело мляко (на стайна температура);
- 2 бр. яйца (едното за тестото, другото за намазване);
- 1 кубче прясна мая (около 40 г) или 7 г суха мая;
- 50 мл олио;
- 1 с. л. захар (за активиране на маята);
- 1 ч. л. сол;
- 70 г масло (омекнало, за намазване между корите).
* За поръсване: сусам, лен, маково семе или тиквени семки по желание.
Начин на приготвяне:
- В топлото мляко разтворете маята и захарта. Прибавете 1 супена лъжица от брашното, разбъркайте до гладкост, покрийте с кърпа и оставете на топло за 10-15 минути. Когато на повърхността се появи гъста пяна – значи маята е готова и тестото ще втаса перфектно. В голяма купа пресейте брашното и направете кладенче. Добавете солта, киселото мляко, олиото, едното яйце и шупналата мая. Замесете меко, еластично тесто, което леко лепне, но се отлепя от ръцете.
- Омесването е ключово – то отнема около 10 минути. Покрийте купата със стреч фолио и оставете тестото да втаса на топло за 40-50 минути, докато удвои обема си. Разделете втасалото тесто на две части. Едната част (около 2/3) разточете на голяма кора, намажете с разтопено масло и навийте на руло.
- Нарежете рулото на 12-14 еднакви парчета – това ще са венчелистчетата на розата. Наредете ги в кръгъл намазнен съд (тава или кексова форма) плътно едно до друго, като всяко парче леко завъртите настрани.
- От останалата част тесто оформете сърцевината на розата или направете малки топчета, които да поставите в средата. Покрийте с кърпа и оставете за втора ферментация – около 20 минути.
- Намажете отгоре с разбит жълтък и поръсете обилно със сусам и лен. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 35-40 минути. Важно е фурната да е добре загрята, за да може погачата да стане пухкава. Проверете готовността с клечка – ако излиза суха, хлябът е готов.
Поднасяне и обичаи
Според народните вярвания на Малка Богородица хлябът се къса на парчета и се раздава за здраве. Първото парче се оставя пред иконата на Богородица, второто – за домашните животни, а третото се пази в къщата до следващия празник, за да пази дома от злини. Задължително е погачата да се намаже с мед – символ на сладкия живот и Божията благодат.
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