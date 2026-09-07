Рецептата Dnes: Погача за Малка Богородица

На 8 септември православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица, а в българския народен календар този ден е познат като Малка Богородица. Това е един от най-светлите есенни празници, посветен на семейството, децата и берекета. По традиция на трапезата задължително присъства празнична питка, намазана с мед, наричана още богородичен хляб.

Днес ще ви споделим изпитана през годините рецепта за погача Роза, която се получава мека, пухкава и толкова красива, че сякаш е излязла от старата дървена пещ.

Необходими продукти за тестото:

800 г брашно (задължително пресято, за да се обогати с въздух) ;

300 мл прясно мляко (леко затоплено, но не горещо) ;

200 г кисело мляко (на стайна температура);

2 бр. яйца (едното за тестото, другото за намазване);

1 кубче прясна мая (около 40 г) или 7 г суха мая;

50 мл олио;

1 с. л. захар (за активиране на маята);

1 ч. л. сол;

70 г масло (омекнало, за намазване между корите).

* За поръсване: сусам, лен, маково семе или тиквени семки по желание.

Начин на приготвяне:

В топлото мляко разтворете маята и захарта. Прибавете 1 супена лъжица от брашното, разбъркайте до гладкост, покрийте с кърпа и оставете на топло за 10-15 минути. Когато на повърхността се появи гъста пяна – значи маята е готова и тестото ще втаса перфектно. В голяма купа пресейте брашното и направете кладенче. Добавете солта, киселото мляко, олиото, едното яйце и шупналата мая. Замесете меко, еластично тесто, което леко лепне, но се отлепя от ръцете.

Омесването е ключово – то отнема около 10 минути. Покрийте купата със стреч фолио и оставете тестото да втаса на топло за 40-50 минути, докато удвои обема си. Разделете втасалото тесто на две части. Едната част (около 2/3) разточете на голяма кора, намажете с разтопено масло и навийте на руло.

Нарежете рулото на 12-14 еднакви парчета – това ще са венчелистчетата на розата. Наредете ги в кръгъл намазнен съд (тава или кексова форма) плътно едно до друго, като всяко парче леко завъртите настрани.

От останалата част тесто оформете сърцевината на розата или направете малки топчета, които да поставите в средата. Покрийте с кърпа и оставете за втора ферментация – около 20 минути.

Намажете отгоре с разбит жълтък и поръсете обилно със сусам и лен. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 35-40 минути. Важно е фурната да е добре загрята, за да може погачата да стане пухкава. Проверете готовността с клечка – ако излиза суха, хлябът е готов.

Поднасяне и обичаи

Според народните вярвания на Малка Богородица хлябът се къса на парчета и се раздава за здраве. Първото парче се оставя пред иконата на Богородица, второто – за домашните животни, а третото се пази в къщата до следващия празник, за да пази дома от злини. Задължително е погачата да се намаже с мед – символ на сладкия живот и Божията благодат.

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