Синди Кроуфорд е с разбито сърце от смъртта на сина си

Синди Кроуфорд е с разбито сърце заради смъртта на сина си Пресли Гербер.

Моделът си отиде от този свят на 27-годишна възраст в неделя, 20-и септември. И явно 60-годишната моделка не може да приеме смъртта на своя син. Според слуховете, той е починал от свръхдоза и сърдечен арест, докато е бил в клиника за рехабилитация. Майка му все още е в шок.

"Синди е в пълен шок за опустошаващата смърт на Пресли. Тя е с разбито сърце.", коментира източник на "People".

Източник на "Page Six" пък коментира, че Кроуфорд е съсипана след смъртта на сина си. Явно семейството е било много близко.

"Те бяха толкова близки. Това, което видяхте онлайн и в пресата, не беше просто самоцел. Те бяха сплотено семейство, и сестра му Кая, и Пресли, бяха повече от просто роднини. Синди трябва да е повече от опустошена", посочи той.

Още за състоянието ѝ четете в teenproblem.net