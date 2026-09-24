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Синди Кроуфорд е с разбито сърце от смъртта на сина си

Безутешна е

24.09.2026 | 12:44 ч. Обновена: 24.09.2026 | 12:47 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Синди Кроуфорд е с разбито сърце заради смъртта на сина си Пресли Гербер.
Моделът си отиде от този свят на 27-годишна възраст в неделя, 20-и септември. И явно 60-годишната моделка не може да приеме смъртта на своя син. Според слуховете, той е починал от свръхдоза и сърдечен арест, докато е бил в клиника за рехабилитация. Майка му все още е в шок.

"Синди е в пълен шок за опустошаващата смърт на Пресли. Тя е с разбито сърце.", коментира източник на "People".

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Източник на "Page Six" пък коментира, че Кроуфорд е съсипана след смъртта на сина си. Явно семейството е било много близко.

"Те бяха толкова близки. Това, което видяхте онлайн и в пресата, не беше просто самоцел. Те бяха сплотено семейство, и сестра му Кая, и Пресли, бяха повече от просто роднини. Синди трябва да е повече от опустошена", посочи той.

Още за състоянието ѝ четете в teenproblem.net

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