Аутопсията на Пресли Гербер е извършена, починал след свръхдоза?

Медицински експерт от окръг Лос Анджелис е извършил аутопсията на починалия в неделя Пресли Гербер, син на топмодела Синди Крауфорд.

Засега обаче няма обявена официалната причина за смъртта.

Пресли си отиде едва на 27 години на 20 септември.

Източници твърдят пред TMZ, че той е живял в луксозен рехабилитационен център с още няколко зависими и е умрял след свръхдоза. Това сочи и обаждането на 911, а според полицията няма външна намеса.

Месеци преди смъртта си Пресли разказа за това, че е преминал през лечение с ибогаин. Ибогаинът е психеделично лекарство, което е изследвано като възможно лечение за пристрастяване. Той е незаконен в Съединените щати, но е достъпен в други страни, включително Мексико.

В публикацията си от март Пресли каза, че най-накрая се е изправил срещу това, от което е бягал. и завърши с надежда, казвайки, че се моли това да е последният път, когато ще трябва да се върне за лечение.