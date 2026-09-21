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Eдинственият син на Синди Крауфорд почина на 27 години

Пресли Гербер се е намирал в рехабилитационен център

21.09.2026 | 08:20 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пресли Гербер, синът на Синди Крауфорд, е починал на 27-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според съдебния лекар на окръг Лос Анджелис Пресли е починал в неделя в рехабилитационен център. Аутопсията все още не е извършена.

Представител на Синди Крауфорд, съпруга ѝ Ранде Гербер и дъщеря им Кая Гербер потвърди пред TMZ, че Пресли е починал по-рано днес. „Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент“, заяви представителят.

През януари 2019 г. Пресли беше арестуван за шофиране под въздействието на алкохол.

По-късно същата година той беше осъден на 3 години пробация и беше задължен да премине програма за нарушители, шофирали в нетрезво състояние, както и да положи два дни общественополезен труд.

Пресли беше единственият син на Синди и Ранде, припомня bTV.

 

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