8 трика за бързо сгъване на дрехите

Прането може да изглежда като безкрайна домашна задача, особено когато кошът с чисти дрехи чака да бъде сгънат. Добрата новина е, че за да сгъвате дрехите по-бързо, не е необходимо да бързате. По-важно е да използвате правилна система. С добра организация, ефективни техники и няколко практични трика можете значително да намалите времето, което отделяте за сгъване и прибиране на дрехите.

Започнете да сгъвате веднага след сушенето

Един от най-лесните начини да ускорите процеса е да не оставяте дрехите дълго време в сушилнята или коша. Когато са все още леко топли, те обикновено се оформят по-лесно и имат по-малко гънки.

Веднага след приключване на сушенето извадете дрехите, разтръскайте всяка дреха и преценете дали трябва да бъде сгъната или закачена. Ризи, рокли и други материи, които лесно се мачкат, могат директно да се поставят на закачалки. Така ще си спестите една допълнителна стъпка.

Създайте специално място за сгъване

Голямата и равна повърхност може значително да улесни сгъването. Вместо да работите върху тясно легло или диван, използвайте маса, плот или друга удобна повърхност, където можете спокойно да разпънете дрехите.

Дръжте наблизо закачалки, кошове за пране и органайзери за чекмеджета. Когато всичко необходимо е подръка, няма да се налага постоянно да прекъсвате работата си.

Източник: Как да сгъваме дрехите по-бързо: 8 работещи трика