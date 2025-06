Операта “Тръмп, президентът близнак” прави фурор в Хонконг ВИДЕО

В кантонска опера, вдъхновена от президента на САЩ Доналд Тръмп, китайски актьор с руса перука се появява на сцена в Хонконг с мъж, играещ двойник на украинския президент Володимир Зеленски, като осмива облеклото му и стреля по него с воден пистолет. Разпродаденото представление "Тръмп, президентът близнак" беше изпълнено в театър “Сицю“, в момент, в който Тръмп и китайският президент Си Дзинпин проведоха едночасов разговор в четвъртък.

Написана от Едуард Ли, майстор на Фън шуй, превърнал се в кантонски оперен драматург, комедията направи своя дебют в Хонконг през 2019 г. Тричасовото и половина шоу е преминало през няколко итерации оттогава, като последната версия представя опита за убийство на Тръмп и кавгата му със Зеленски в Белия дом, пише агенция Ройтерс.

Кантонската опера е вековна китайска форма на изкуство, съчетаваща пеене, актьорско майсторство, бойни изкуства и сложни костюми, и традиционно се изпълнява по специални поводи.

Най-новата продукция на Ли започва със сън на дъщерята на Тръмп, Иванка, в който баща ѝ има брат близнак на име Чуан Пу, който живее в Китай. Когато Тръмп е отвлечен от извънземни от Марс, Иванка моли Чуан да се престори на Тръмп за един ден.

В друг действие Тръмп води драматичен скандал с президентския двойник на Зеленски за дрехите му в Белия дом и го застрелва с воден пистолет от китайския сайт за онлайн пазаруване Taobao, докато “Зеленски” се преструва, че е бил прострелян. Актьорите играят на фона на снимки от реалните събития.

Ли каза, че е избрал Тръмп за главен герой, защото неговите тарифи и политики са повлияли на ежедневието на всички. “Мисля, че тази опера е доста специално лекарство за целия свят“, каза Ли. “Ако хората видят тази опера, ще се чувстват много щастливи, защото мислят за любов и мир.“

"Trump, the Twins President", the Cantonese opera "with a refreshing twist," played to a sold out crowd at the Xiqu Theatre on Thursday night.@XuhanJoyceZhou @JessiePang0125

