Ралица Николова е новият глас в кампанията на Bulgaria ON AIR за нова българска култура ON ART

Кампанията ON ART на Bulgaria ON AIR продължава своята мисия да подкрепя съвременното българско изкуство, като дава гласност на смелите, смислени и стойностни културни проекти. Най-новото лице в инициативата е журналистът и комуникационен специалист Ралица Николова – автор на дебютния роман „Една жена без качества“, който впечатлява с хумор, откровеност и дълбочина.

Кампанията за нова българска култура ON ART е създадена с вярата, че талантливите гласове и творби трябва да бъдат видими, разпознаваеми и чути. Затова като национална телевизия, Bulgaria ON AIR ги показва и разказва за тях. В свое специално интервю за ON ART Ралица Николова разказва какво стои зад нейния дебютен роман „Една жена без качества“.

В един зимен ден тя започва да бродира герои и случки по клавишите, докато не изсвирва финалния акорд на историята. Толкова неистово е било желанието ѝ да изрази себе си, че самото писане се превръща в нужда, в гъдел, от който не можела да се измъкне.

Дали заглавието е оценка или самоирония? „Това е игра със стереотипите“, казва Ралица, която е магистър по политология. Нейна поезия е публикувана в „Литературен вестник“. „Самоиронията е да се научим, че не е нужно да бъдем идеални. Кой има и кой няма качества, това го определя Бог. Или в най-лошия случай – хората“, допълва тя и не отрича, че във всяка творба има по нещо от автора, без задължително да е 100% автобиографична.

Авторката вярва, че най-голямото предизвикателство е да кажем това, което мислим, без страх и без нужда да се доказваме. А за нея българската литература е точно такава – смела, но недостатъчно оценена.

„Литературата – българска или световна – се дели на две: добра и лоша. Нито една не бива да се подценява, защото възприятието е субективно“, убедена е Николова. Според нея големи слоеве от населението у нас нямат достъп до инструментите на културата и поради това и до липсата на самосъзнание.

Цялото интервю с нея може да гледате тук:

