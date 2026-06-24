Днес гръмотевични бури и градушки, но слънце край морето

Днес над голяма част от Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Ще има условия за краткотрайни, но на места интензивни валежи, придружени от гръмотевици и усилвания на вятъра.

В отделни райони има

повишен риск от градушки

Валежите ще бъдат с местен характер, в рамките на сравнително малки разстояния са възможни съществени разлики във времето – от проливен дъжд и гръмотевици до слънчево и сухо време.

В източната част на Южна България и по Черноморието обстановката ще остане значително по-спокойна. Там ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще бъде малка. Ще духа слаб вятър от изток, който ще допринася за усещането за приятен летен ден.

Максималните температури в страната ще се повишат до стойности между 27 и 33 градуса, като най-топло ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони.

В София облачно, малко дъжд

В столицата денят ще започне с повече слънчеви часове, но още около обяд и следобедните часове облачността бързо ще се увеличава.

Очаква се развитие на купесто-дъждовни облаци, които ще създадат условия за краткотрайни валежи и гръмотевици в района на Софийското поле и околните планини. Максималната температура ще достигне около 26 градуса.

В планините гръмотевични бури

Планинските райони на Западна и Централна България ще бъдат сред местата с най-голяма вероятност за развитие на гръмотевични бури. След сравнително спокойно утро, следобед ще се формира мощна купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи, гръмотевици и локални градушки.

По високите части ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще достигат около 21 градуса на 1200 метра надморска височина и около 14 градуса на 2000 метра.

По Черноморието идеално за плаж

Крайбрежните райони ще останат под влияние на по-стабилна въздушна маса. Очаква се предимно слънчево време с морски бриз през деня. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а морската вода ще остане приятна за плажуване – около 23–24 градуса.

Морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение около 1–2 бала, което ще създава добри условия за туризъм и морски развлечения. /MeteoBalkans