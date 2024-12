Зеленски: Войната и заплахите държат Путин на руския "трон"

“Войната и заплашването са това, което държи руския диктатор Владимир Путин на трона”, каза във видеообръщение към нацията украинският президент Володимир Зеленски, предава информационната агенция Укринформ.

“Всеки път, когато има нови руски удари по нашата страна, ние се нуждаем, и това е обективна необходимост, от стъпки, за да покажем на Путин: неговият терор не трябва да работи. Той използва ракети, вместо да търси начини да сложи край на войната. Войната и сплашването държат руския "трон“ под този човек“, каза президентът.

Според Зеленски партньорите не трябва да се тревожат за това как да осигурят стабилността на такива личности в Москва, а как да гарантират стабилност за себе си и за света - стабилност и сигурност, които са възможни само в мир.

“Днес беше една от най-големите руски атаки срещу нашия енергиен сектор. 94 ракети от различни видове: крилати и балистични. 81 са свалени. Имаше и почти 200 атакуващи дрона. Като цяло виждаме, че руснаците се опитаха да претоварят системата ни за ПВО, както винаги правят при такива масирани атаки. И те също така специално изчакаха мразовито време, за да влошат нещата за хората“, каза във видеото Зеленски.

Държавният глава подчерта, че стачката е била точно навреме за застудяването. Според него това е умишлен, циничен руски терор срещу хората.

