Легендарният украински Ан-124-100 „Руслан“ (сериен номер 0706), основно модернизиран от Антонов, завърши първия си полет от Киев до Лайпциг, отбелязвайки кулминацията на многогодишен проект за дълбока модернизация, както съобщи CFTS на 12 юли.

Антонов ПАО финализира своята сложна, многогодишна програма за дълбока модернизация на един от своите емблематични транспортни самолети Ан-124-100.

Построен през 1994 г., „Руслан“ е натрупал над 21 000 летателни часа и повече от 5500 бойни полета, преди да влезе във фазата на модернизация през 2021 г.

Модернизацията, водена от вътрешния екип на Антонов, замени всички ключови компоненти, доставяни преди това от Русия, с най-съвременни западни и украински системи, включително нови двигатели, авионика и разширени експлоатационни характеристики.

Въпреки частичното разглобяване, когато започна пълномащабната руска агресия през 2022 г., екипът на Антонов упорито продължи, за да завърши основния ремонт до юни 2025 г.

На 11 юли модернизираният Ан-124-100 „Руслан“ предприе първия си полет след модернизация, излитайки от Киев и пристигайки безопасно в Лайпциг, където сега е базиран търговският флот на Антонов.

