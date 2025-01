Самотна майка с кодово име е най-опасният снайперист на фронта в Украйна ВИДЕО

Тя е жена, майка, но и най-опасният снайперист на фронта в Украйна. Разказва как използва една от най-мощните пушки, правени някога, за да убива и осакатява руски войници. Жената, освен, че се бие наравно с мъжете на фронта, е самотна майка с десетгодишен син.

С лекота споделя, че е убила десетки руски войници със снайперска пушка Barrett .50 калибър като тези, използвани от SAS и US Navy Seals.

Снайперистът, идентифициран само като Чили, каза, че нейната роля е била да изтласка руските сили, така че те вече да не са заплаха за Украйна. Споделя също така, че “вече няма задръжки“ да убива руснаци, но се запита дали някога ще може да се върне към стария си живот след войната.

Снайперистката обясни, че едно от оръжията, които нейният екип използва, е полуавтоматичната снайперска пушка Barrett .50 калибър, която може да пробие дупка през бронежилетката. Пушката стреля с бронебойни патрони и може също така да унищожава леко бронирани превозни средства.

В кадри в YouTube тя разкри, че когато войната започнала, двамата й братя, с които тя вече не говори, избягали от страната, докато тя отишла да служи на фронта. Чили разказва, че е тренирала за снайперист в Украйна и Норвегия, преди да стане част от изцяло мъжки оръжеен екип.

“Всичко и всеки иска да те убие“

Чили каза така: “Задачата на снайпериста е да обезоръжи врага. Няма значение дали ще го убиете или ще го осакатите”.

Жената обяснява, че реалността да си снайперист е много различна от това, което хората виждат във филмите, особено когато нейната позиция е атакувана от руски сили.

Връщайки лентата назад, когато е започнало всичко, Чили споделя, че през нощта преди изпълнението на първата си задача не е успяла да заспи. Била е притеснена, защото не била изправена пред неизвестното - какво ще бъде, как ще се осъществи задачата, какво ще почувства, какво я чака…

“Невъзможно е да се подготвим емоционално за това, но в крайна сметка беше страхотно, освен че всичко и всеки иска да те убие”, откровена е Чили.

Тя се присъединява към прочутата линия от снайперисти, родени в Украйна. Най-известната беше Людмила Павличенко – най-смъртоносната жена стрелец в историята, известна като “Госпожа Смърт“, след като се твърди, че е убила 309 нацисти през Втората световна война.

През 2022 г. украински снайперист с кодово име “Въглен“ също беше провъзгласен за герой.

Редица украински войници преминаха снайперистко обучение в Норвегия след избухването на войната.

