Въпреки загубата на повече от 800 000 войници, убити и ранени през първите три години от по-широката си война срещу Украйна, руската армия все още успява да поддържа сили на фронтовата линия от не по-малко от 600 000 войници в Украйна и Западна Русия. Това е достатъчно, за да даде на руските полеви армии предимство в жива сила пред украинските сили във всички най-важни сектори на по-широката война. Това пише в статия за Forbes Дейвид Акс, журналист със седалище в Колумбия, Южна Каролина.

Но това не означава, че Кремъл не се бори да генерира свежи войски. Най-малко едно отчаяно руско командване, 20-та общовойскова армия, е сформирало щурмови групи, съставени от ходещи ранени – включително ранени мъже, ходещи с помощта на патерици – и ги е изпратило в битка с очаквано трагични резултати.

Преди няколко месеца имаше слухове , че някои руски командири заповядват на ранените да се върнат в действие. Може би първото ясно доказателство за „батальоните с патерици“ се появи в социалните медии миналата седмица. Украински дрон забеляза руска щурмова група, съставена до голяма степен от мъже с патерици, накуцвайки в позиция, за да атакува украински позиции около Покровск, град-крепост в Източна Украйна, който е сегашното място на руските военни усилия на изток.

Безпилотни летателни апарати за хвърляне на бомби се справят бързо с нападателите, безмилостно ги убиват въпреки нараняванията им и очевидно ограничения им офанзивен потенциал.

Това, което в началото може да е изглеждало като аномалия - странна загуба на животи, потенциално наредена от един жесток руски командир - сега изглежда по-системно. На или малко преди вторник руски войник от 20-а CAA записа видео как вървят ранени, събиращи се за нападение в горите, очевидно извън Покровск. „Човекът използва патерици за мисия“, разсъждава войникът във видеото, услужливо преведено от естонския анализатор WarTranslated. "Какво по дяволите?"

Разпространението на батальони с патерици на поне един фронт от войната на Русия срещу Украйна опровергава огромния размер на руските сили в Украйна. Да, има 600 000 руснаци в източна и южна Украйна, както и около малките важни украински войски, окупирани в Курска област в западна Русия. Не, не всички от тези 600 000 войници са наистина годни за битка.

