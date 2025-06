Зеленски напусна Г-7 преждевременно, Канада се отказа от плановете за съвместно изявление

Президентът Володимир Зеленски ще съкрати посещението си в Канада и ще се върне в Киев на 17 юни, докато преговорите на Г-7 все още продължават, съобщи източник пред журналист на Kyiv Independent на място.

По план Зеленски е трябвало да посети Калгари за допълнителни събития и пресконференция, но плановете са отменени. Предполага се, че причината за това е смъртоносния руски ракетен удар по Киев през нощта, както и промените в дневния ред на Г-7.

Зеленски пътува до срещата на върха с надеждата да се срещне на четири очи с президента на САЩ Доналд Тръмп и да настоява за по-строги санкции срещу Русия. Тръмп обаче напусна срещата на върха преждевременно, позовавайки се на кризата в Близкия изток. Така среща между двамата няма да има.

Today, we have concrete decisions on increased military support, new tranches of aid funded by frozen Russian assets, and additional sanctions targeting what fuels Russia’s war. It is important that partners are ready not only to support our defense now, but also to rebuild… pic.twitter.com/ia5TGa6NPn