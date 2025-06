Поредна размяна на военнопленници между Русия и Украйна

Украйна е върнала у дома група войници, освободени от руски плен, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Kyiv independent.

“Нашите хора се завръщат у дома от руски плен. Това са воини от Въоръжените сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба. Повечето от тях са били в плен от 2022 г. насам. Те са защитници на Украйна, които са се сражавали в Донецка, Запорожка, Луганска, Харковска, Сумска, Черниговска и Киевска области. Работим, за да върнем нашите хора обратно. Благодаря на всички, които помагат тези обмени да бъдат възможни. Нашата цел е да освободим всеки един от тях”, написа украинският президент в социалната мрежа Х.

