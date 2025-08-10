Mr Bit Втора лига, кръг 3: всичко за мача Янтра – Хебър

Първите два кръга от Mr Bit Втора лига предложиха драма, неочаквани обрати и запомнящи се моменти. Какво ще ни предложи срещата от третия кръг между Янтра (Габрово) и Хебър (Пазарджик)? Разберете на живо в платформата на Mr Bit.

Кога започва мачът Янтра (Габрово) – Хебър (Пазарджик)?

Срещата Янтра – Хебър е насрочена за 10 август от 18:00 ч. Прякото излъчване на мача Янтра – Хебър ще бъде достъпно в сайта на Mr Bit. Необходимо е само да направите безплатна регистрация, за да получите достъп до стрийма.

В каква форма е Янтра преди мача?

Янтра все още търси първата си победа за сезона. Тимът стартира с две равенства – 1:1 срещу Пирин и 1:1 срещу Черноморец Бургас. В последния кръг габровци показаха характер и дори отбелязаха победен гол в добавеното време, който обаче бе отменен заради спорна засада. Ситуацията доведе до официална жалба от страна на клуба, а главният съдия бе отстранен. Въпреки това, отборът показа амбиция и напредък в играта, което дава поводи за оптимизъм преди първото домакинство.

В каква форма е Хебър преди мача?

Хебър започна сезона обещаващо, с победа с 2:0 над Севлиево. Но вторият кръг донесе трудности – контузия на основния нападател Светослав Диков непосредствено преди началото на мача с Фратрия доведе до принудителни промени в състава. Тимът така и не намери ритъм, допусна три гола, а крайното 1:3 остави усещане за разочарование. Загубата може да се окаже удар и върху психологията на отбора, който ще търси реакция в Габрово.

Кой води в преките сблъсъци?

Двата тима не са се срещали скоро – последните им мачове датират от сезон 2021 във Втора лига. Тогава Хебър записа две победи с по 2:0, което му дава психологическо предимство преди предстоящия двубой.