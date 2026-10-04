Мерц от Киев към Путин: Прекратете тази безсмислена война!

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати войната срещу Украйна и да покаже готовност за преговори. Той отправи посланието си по време на посещение в Киев, където руските атаки няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, предадоха DPA и Reuters.

"Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат", заяви Мерц.

Говори сред руините на академията

Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха Националната академия на науките в Киев, която беше поразена при атака с дрон в понеделник.

Ударът и последвалият пожар са унищожили два етажа от историческата сграда. Една жена е загинала, а около шестима души са били ранени.

Говорейки сред руините, германският канцлер посочи, че сградата се намира само на няколкостотин метра от германското посолство.

"А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук", заяви Мерц.

Въздушни тревоги по време на посещението

По време на визитата на германския канцлер сирените за въздушна тревога в Киев са били задействани няколко пъти.

По-рано сутринта е бил поразен и мост в северната част на украинската столица.

Мерц обърна внимание и на продължаващите удари срещу украинската инфраструктура в момент, когато страната се подготвя за зимата.

"Оръжията трябва да замлъкнат"

Германският канцлер отправи нов директен призив към руското ръководство и заяви, че възможност за преговори има, но атаките трябва да бъдат прекратени.

"Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат - а те трябва да замлъкнат", каза Мерц.