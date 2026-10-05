Готвим последния си борш: Войната остави украински град без храна

Малко новини достигат до нас от обсадения град Олешки – опустошена фронтова зона, откъсната от останалата част на окупираната от Русия Украйна чрез минни полета и дронове. Но от оскъдната информация става ясно едно: там се разиграва хуманитарна катастрофа. Няма храна, няма безопасност и няма измъкване.

"Наесен със сигурност ще умрем", написа един от жителите това лято. "Аз вече умирам. Отслабвам с всеки изминал ден." "Готвим последния си борш", написа друг, "с едно цвекло, пет картофа, една глава лук, една тиквичка, един домат и малко ечемичен грис, за да се сгъсти. Моркови няма."

Съдбата на Олешки е олицетворение на безизходицата във войната. Двете страни са толкова далеч от каквото и да е примирие, че дори организирането на хуманитарен коридор за спасяване на живота на цивилните се оказва невъзможно, пише NYT.

Олешки се намира точно на линията на огъня по южния фронт на войната. Градът е отделен от река Днепър от по-големия град Херсон, който Русия превзе в началото на 2022 г., но по-късно същата година се оттегли от него. Руските сили нанасят удари по Херсон откъм Олешки (от другата страна на реката), а украинските сили обстрелват Олешки откъм Херсон.

Условията там са сред най-тежките в цяла Украйна.

Рояците дронове, повсеместните мини и разрушената инфраструктура правят изключително трудно както напускането на града от жителите, така и достигането на помощ до тях. Украйна твърди, че Русия носи отговорност за кризата. Според украински официални лица руските сили са атакували украински дронове, опитващи се да доставят помощи, сплашвали са жителите, събрали успешно доставените провизии, и са конфискували храна, докато запасите на собствените им войски са намалявали. Киев заявява, че гладът се използва като средство за принуда.

Вместо да им позволи да си тръгнат, Русия използва жителите като жив щит – твърдят украински официални лица и хора, успели да напуснат Олешки. Според украинските войски Москва се опасява, че ако цивилните бъдат евакуирани, останалите руски сили ще бъдат разбити и ще загубят града.

"Хуманитарната помощ не би трябвало да се доставя под обстрела на дронове", заяви Андрий Сибиха, министърът на външните работи на Украйна. Той настоя ООН и Международният комитет на Червения кръст да намерят начин за безопасно извеждане на цивилните.

В изявление до The Times Кремъл призна, че в Олешки се разиграва "истинска хуманитарна катастрофа". Оттам заявиха, че вината е на Украйна. Тъй като решение не се вижда, останалите жители – много от които възрастни хора – са оставени почти или напълно без чиста вода, медицински грижи, електричество, газ или отопление. Последната доставка на храна по суша, по думите на г-жа Хасаненко (ръководителката на града, която се намира извън него), е била на 26 май. Такива доставки са спрели, след като няколко шофьори са били убити. Украйна съобщава, че се е опитала да достави с дронове хиляди килограми помощи, включително храна и лекарства. Украинските военни обаче твърдят, че Русия е прехванала част от пратките.

През уикенда украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец сподели кадри, на които според него се виждат жители, опитващи се да напуснат Олешки пеша, с велосипеди или мотоциклети, въпреки рисковете. Жителите губят надежда, че ще оцелеят през зимата, споделят хора, които поддържат връзка с тях.

👉Please watch this video. This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food, clean water and medicine. I call on our international partners to help us save these people. The EU has already called for humanitarian access and safe passage for civilians. Now concrete action is needed. These are our people. They are still alive. Help us save them while there is still someone to save. — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026

Кадрите от дронове и свидетелските показания рисуват картина на някога процъфтяващ туристически град с над 20 000 жители, превърнат в ад. Опожарени от взривяващи се дронове, снаряди и мини, останките от превозни средства са изоставени край пътя. Трупове лежат по улиците, чакайки погребение. Жителите разказват, че са виждали гладни кучета да се хранят с останките.

Руските сили превземат Олешки на 24 февруари 2022 г.

– първият ден на войната. През ноември същата година, след като украинските войски изтласкват руснаците от град Херсон, силите на Москва се оттеглят отвъд реката към Олешки. Там те укрепват позициите си, като минират брега и разполагат артилерия и дронове за атаки срещу Херсон. Реката, някога източник на живот и благоденствие за региона, се превръща в новата фронтова линия. В продължение на години жителите на Олешки оцеляват благодарение на зимни запаси, местна продукция и доставки на храна, организирани неофициално от хора, които пътуват дотам, за да продават стоки на завишени цени. Напускането на града с цел снабдяване, медицинска помощ или евакуация става все по-трудно, след като руските войници започват да изискват руски документи на контролно-пропускателните пунктове. Въпреки това доставките продължават да пристигат; макар храната никога да не е в изобилие, а цените да са високи, хората разменят зеленчуци и зърно, за да оцелеят, разказват местните жители.

С течение на времето евакуацията пеша или с автомобил става все по-рискована. Невъзможно е да се разбере кой е поставил мините по пътищата за излизане от града – дали украинските сили, за да спрат придвижването на руските войски, или руските сили, за да попречат на цивилните да напуснат (или и двете страни). Така или иначе, жителите на практика се оказват блокирани в Олешки. Налага им се да преживеят едни от най-тежките условия по време на войната, включително катастрофално наводнение през 2023 г. след експлозия на близък язовир.

Тази година животът в Олешки стана още по-тежък.

Дроновете вече летят непрекъснато, превръщайки всяко излизане навън в смъртоносен риск. С настъпването на пролетта пътят за излизане от града стана още по-опасен, разказват в интервюта жители, успели да избягат преди лятото. Доставките и евакуациите често се забавяха или отменяха, когато автомобили попадаха на мини или биваха атакувани от дронове. Пристигаше съвсем малко храна, а запасите от консерви привършваха. Местните жители ровеха из срутени мазета в търсене на остатъци от храна. Понякога виждаха руски войници да правят същото.

Русия обвинява Украйна за атаките по пътя. Украинските военни твърдят, че предприемат сериозни мерки, за да не вземат на прицел цивилни граждани.

В края на пролетта двама жители на града – Олександър и съпругата му, и двамата на 60 години – решиха, че са готови да си тръгнат. Двойката, чиито роднини все още живеят под руска окупация, се съгласи да говори при условие, че се използва само малкото име на Олександър, за да се избегнат репресии. Синът им, живеещ на контролирана от Украйна територия, помогна за организацията на бягството. Те събраха багажа си в три чанти, излязоха с котката и кучето си и се срещнаха с шофьор близо до градската болница. Шофьорът ги предупреди, че пътуването ще бъде опасно. Трябваше да носят бели парчета плат и да бъдат готови да изскочат от колата, въпреки че бяха отслабнали от продължителния глад. Когато въоръжени дронове се спускаха над тях, те скачаха от превозното средство и вдигаха бели кърпички, разказва той. Дроновете кръжаха над главите им, докато те умоляваха за живота си. Дроновете продължаваха пътя си. Седмици по-късно приятели на семейството загинаха, след като автомобилът им попадна на мина при опит да доставят храна в града. Това сложи край на доставките по суша. Всеки, останал в Олешки, трябваше да се справя с оскъдната храна, която все още му беше останала.