2000 души са в капан без храна: сред тях са 50 деца в окупиран украински град

Украйна преживява нова човешка трагедия, която може да има катастрофални последствия, ако близо 2 000 души – 50 от които деца – които живеят в населеното място Олешки, в зоната под руска окупация в южния регион Херсон, продължат да бъдат обсадени и без достъп до храна през следващите седмици. Особено когато настъпи зимата.

"Русия умишлено прави живота там невъзможен. Те ги оставят да гладуват до смърт", предупреди по време на Общото събрание на ООН украинският външен министър Андрий Сибиха, който предаде призива на десетки украинци, които от седмици предупреждават за тази ситуация в социалните мрежи.

Малките свидетелства, които достигат от Олешки, окупирано от руските сили от 2022 г., са разтърсващи. Някои от жителите му нямат друг избор, освен да се хранят с билки от градините си. Тези, които все още разполагат с някакви запаси, правят размени със съседите си, а когато искат да купят нещо – ако изобщо има такова на пазара – се сблъскват с непосилни цени, пише El País.

Мнозина нямат пари в брой. Банкоматите не работят и не могат да използват банковите си карти, защото няма връзка. Електричеството, газът и централизираното водоснабдяване са прекъснати през 2023 г., когато взривът на язовира в Нова Кайовка наводни 80 % от селото.

Някои от жителите, които са се осмелили да изминат 20 километра по миниран път до селото Раденск, са намерили смъртта си. Само няколко щастливци успяват да се върнат с храна, която, според свидетели, често попада в ръцете на руските войници.

В опит да помогнат на населението украинските власти, с подкрепата на въоръжените сили на Украйна, изпратиха миналия уикенд четири тона храна, превозени с десетки дронове „вампири“. Те бяха пуснати в 100 точки в близост до селото.

"Някои хора ми писаха, че руснаците са свалили дроновете и са отнесли храната", разказва Тетиана Хасаненко, директор на украинската военна администрация в Олешки, която живее в Миколаев, на 60 километра от Херсон. "Те не само отнемаха тези хранителни продукти, но и последните запаси, които оставаха на жителите, и ги принуждават да ги хранят. Понякога дори се настаняват в домовете им, заедно с тях, защото използват хората като живи щитове", обяснява Хасаненко, която добавя, че е получила и благодарствени съобщения за пратката.

За да се разбере ситуацията, в която се намира Олешки, е от съществено значение да се разбере географското му местоположение. То се намира само на девет километра от град Херсон, на източния бряг на река Днепър. За разлика от столицата на областта, която отново премина под контрола на правителството в Киев през ноември 2022 г. когато руските сили се оттеглиха в резултат на украинския натиск, това населено място никога не е преставало да бъде под окупация. Освен това то се превърна в фронт на бойните действия. От околностите му силите на Москва постоянно атакуват Херсон с артилерия и дронове. Ситуацията в града е описана като "човешко сафари".

Overnight Ukrainian forces used drones to deliver food to occupied Oleshky, 4,000 kg to 100 drop points. About 2,000 Ukrainians, nearly 50 kids, are still there without normal access to food, water, or electricity. Occupiers shoot down, seize, or resell the supplies, but some… https://t.co/pIsPnyddX8 pic.twitter.com/HKgtHA3ruT — WarTranslated (@wartranslated) September 27, 2026

Ситуацията в Олешки винаги е била трудна,

като окупационните сили атакуват цивилни и използват домовете им като щитове, както описа през 2023 г. едно семейство, което успя да избяга от Олешки по време на наводненията, причинени от разрушаването на язовира. Ана, майката, разказваше как са били „без да излизат на улицата, нито да изпращат децата на училище“ през времето, в което са били в селото.

Оттогава насам ситуацията само се влоши. През декември 2025 г. руските сили минираха пътищата, водещи към града, което направи доставката на провизии все по-трудна. През миналия май достъпът стана почти невъзможен. Мините, сраженията и атаките с дронове прекъснаха последната редовна верига за снабдяване. Последната доставка на храна по суша беше на 26 май, както съобщи Хасаненко пред украинското медийно издание „Украинска правда“. Към това се прибавя и постоянното летене на дронове от двете страни, което без съмнение засяга населението.

"Руснаците продължават да доставят известно количество храна в Олешки. Но според информацията, която получаваме, по-голямата част от тези продукти е предназначена за собствените им военни. Част от нея достига до сътрудниците на окупационните власти, но цивилното население практически не получава нищо", обяснява Александър Толоконников, заместник-директор на областната администрация в Херсон.

От Русия правителственият говорител Дмитрий Песков призна, че "ситуацията е критична", но обвини Украйна, че блокира достъпа на хуманитарни помощи. Толоконников отговори:

"Разбира се, днес е трудно да се превозват стоки до Олешки. Но ако руските военни намират начин да се снабдяват сами, защо не могат да осигурят храна на цивилното население?"

💔🍞 Ukraine has delivered nearly four tons of food by drone to Russian-occupied Oleshky, the Kherson regional administration said. Since March, Ukrainian authorities and the military have been using drones to carry food across the Dnipro River to residents in the occupied town.… pic.twitter.com/gllakA6zwC — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) September 27, 2026

Украинските власти обърнаха внимание на факта, че като окупационна сила Русия носи отговорност за осигуряването на благосъстоянието и здравето на цивилното население, останало в тази зона, която включва и други малки населени места в близост като Хола Пристан, Стара Збуривка или Нова Збуривка.

Комисарят по правата на човека към украинския парламент, Дмитро Лубинец, призна, че са били проведени предварителни преговори с Международния комитет на Червения кръст, който би бил в контакт с двете страни за подготовка на хуманитарна евакуация. Татяна Хасаненко потвърди пред този вестник, че са подкрепили инициативата, като са предоставили преброяването на населението в селото.

Въпреки това предложението е блокирано.

"След проведените разговори руската страна отдавна не е потвърдила, че е готова да проведе хуманитарна евакуация", заяви Лубинец пред портала "Украинска правда". "Ако пуснат цивилните да излязат, вече няма да могат да се крият зад децата и цивилното население. Тогава ще трябва да се изправят срещу нашите сили или да се оттеглят", заявява Александър Толоконников, който твърди, че е убеден, че ги използват като живи щитове, за да могат да продължат да атакуват град Херсон.