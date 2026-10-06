Атаките по кораби край България ще се увеличават: "Идва най-тежката зима"

Инцидентите с търговски кораби край България може да зачестят през следващите месеци, а продължаващите атаки в Черно море крият риск за корабоплаването и икономиката на страната. Около тази позиция се обединиха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът Чавдар Стефанов в предаването "Денят ON AIR".

Двамата свързаха атаките срещу плавателните съдове с Русия. Според Керемедчиев военното разузнаване би трябвало да разполага с информация кой стои зад тях, а Стефанов изрази увереност, че става дума за руски дронове.

"Няма начин военното разузнаване да не знае кой стои зад атаките. От 1 октомври насам има три официални изявления от Русия - на Путин, на Лавров и на Песков, че ударите в Черно море ще продължат", подчерта бившият заместник-министър в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Путин каза: или война, или търговия. Това е едно сплашване. Абсолютно убеден съм, че са руски дронове. Може и торпедо от подводница", коментира на свой ред Стефанов.

Черно море като Ормузкия проток

Керемедчиев подчерта, че двата кораба са били поразени извън териториалните води на България. По думите му след тях започва изключителната икономическа зона (ИИЗ), в която страната има икономически права, но режимът на охраняване е различен от този в териториалното море.

"Много е тънка дипломатическата реакция на България. Да, може да повдигнем въпроса за зачестилите атаки", обясни гостът на предаването.

Керемедчиев направи паралел с Ормузкия проток и последствията, които несигурността по важни морски маршрути може да има за търговията.

"Има паралел с Ормузкия проток. Регионът ще стагнира, ако Русия продължава да удря кораби. Морският трафик ще бъде прекъснат и България ще има преки икономически загуби. Това е огромен проблем."

Стефанов свърза напрежението в Черно море и с износа на зърно от Русия и Украйна.

"На практика Украйна блокира износа на руско зърно, Русия прави това за украинското зърно. 20 млн. тона зърно стоят в руски складове. Все пак нашият износ също е свързан с Черно море. Нашите зърнопроизводители спокойно може да протестират сега. Очертава се глад по света."

"Идва най-тежката зима"

Двамата очакват напрежението да се увеличи през зимните месеци. Керемедчиев посочи, че за пета поредна година Русия атакува украинската енергийна инфраструктура преди настъпването на зимния сезон, но според него тази година обхватът на ударите се разширява.

По думите му 500 локомотива са били унищожени при руски удари, което нарушава снабдяването.

"Застоят на бойното поле се прехвърля към удари по цивилна инфраструктура. Такива инциденти като с корабите ще продължават да се увеличават през зимата", прогнозира Керемедчиев. "Идва най-тежката зима", допълни на свой ред Стефанов.

Той обърна внимание и на факта, че атаките са извършени именно в българската изключителна икономическа зона.

"Защо точно българската зона? Това беше шок за хората в страната. Войната идва изведнъж", каза Стефанов.

България трябва да е готова за нови инциденти

Според Керемедчиев подобни случаи ще стават все по-чести и страната ни трябва да промени начина, по който реагира на тях.

"Такива инциденти ще стават все повече и по-интензивни през следващите месеци. Ние трябва оттук нататък не да призоваваме за свикване на съвети, а да имаме оперативен щаб, който постоянно да работи - Министерството на отбраната, спасителните служби и други", заяви той.

По думите му България е на Източния фланг на НАТО и трябва да разполага със структура, която може да реагира адекватно при всеки подобен инцидент.

"Бягаме след събитията. Купихме оборудване за борба с дронове след падането на такъв, отказваме да участваме в колективни инициативи", каза Керемедчиев.

Той обобщи позицията си с думите:

"Падаме от два стола на земята. Чадърът е разпънат от други държави, скрити сме под него, но не го държим".

По-активна роля в НАТО

Стефанов също смята, че България трябва да участва по-активно в общите усилия на Алианса.

"България да се присъедини към общите сили на НАТО. Това може да направи - да покани да ни пазят небето Гърция, Турция, Финландия. Може да се предприемат бързи и ефективни мерки", отбеляза той.

Според Стефанов Русия предпочита да разговаря със САЩ, докато Европа остава настрана.

Керемедчиев от своя страна не вижда на този етап предпоставки за мирно уреждане на войната.

"Категорично не можем да призоваваме за мир - няма такива наченки. Няма нито една наченка Русия да отстъпи от заложените си цели. Няма отстъпление и на милиметър", обясни той.