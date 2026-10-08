Атанасов: Йотова и Радев са като Тодор Живков - дайте да се снишим, докато мине бурята

Основната причина, заради която "Демократична България" не подкрепи общата декларация на КСНС при президента Илияна Йотова, е темата за Русия. Това каза по bTV Атанас Атанасов, депутат от "Демократична България" и зам.-председател на Народното събрание.

"Управляващите - тандемът Йотова-Радев, бягат като дявол от тамян от тази тема с оглед предстоящите президентски избори, тъй като осезаема солидна част от избирателния им корпус са русофили. Трябва да са много внимателни и ниски, за да не подразнят русофилите с вероятната версия, че Русия е извършител на този терористичен акт", коментира Атанасов.

"Те свикаха този Консултативен съвет, за да се опитат да затворят темата на закрито заседание, защото искаме тази тема да се дебатира в парламента. Това е като Тодор Живков - дайте да се снишим, докато мине бурята", посочи той.

По думите му четири парламентарни групи не са подкрепили декларацията. Подкрепена е единствено от "Прогресивна България" и ГЕРБ.

"Леко изненадан съм от по поведението на Бойко Борисов и на ГЕРБ", заяви той.

"При премиера има следната двойственост. Той се опитва да удържа имиджа си на натовски генерал пред съюзниците навън, където му нямат доверие, а в България си е обикновен русофил", посочи Атанасов.

По думите му президентската кампания е решаваща и би трябвало българските избиратели да си дадат сметка дали трябва да се позволи цялата червена власт да бъде концентрирана на едно място.

„Държавническото поведение изисква от България да бъде лоялен съюзник. Ние трябва да разчитаме на съюзите, в които участваме, и на първо място в НАТО. НАТО гарантира сигурността в Европа. България е малка държава и със своите способности не може да направи чудеса“, коментира Атанас Атанасов.

Той заяви, че по отношение на съюзническата ни лоялност имаме сериозни проблеми.

"Не може да се създават условия за това специалните служби да обслужват новата социалистическа партия. От 28 регионални звена на ДАНС се правят 5 или 6 с цел да се концентрира власт. Това е типичното мислене на хора под пагон", посочи Атанасов.

По думите му начинът, по който се упражнява властта, мирише на социалистическа казарма.

Според Атанасов има достатъчно доказателства да се обяви версията, че Русия е тази, която е извършила тези терористични актове в Черно море.