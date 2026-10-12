Сибиха: Украйна запазва хладнокръвие въпреки острите изявления на Тръмп

Украйна запазва хладнокръвие, докато изявленията на Съединените щати може да са повлияни от подготовката за междинните избори за Конгрес на 3 ноември.

Украинският външен министър Андрий Сибиха подчерта това в интервю за РБК-Украйна , цитирано от Укринформ.

Той призова за въздържане от преждевременни или емоционални оценки. Министърът на външните работи припомни, че „сдържаната и мъдра позиция на Украйна“, заедно с тази на държавния глава и дипломатическия корпус, е насочила украинско-американските отношения обратно в правилната дипломатическа посока след спор между лидерите в Овалния кабинет на Белия дом.

„Убеден съм, че това ще е така и сега. В същото време разбираме, че в САЩ предстоят междинни избори за Конгреса и вътрешнополитически фактори могат да повлияят на изявленията, които чуваме публично“, каза Сибиха.

Министърът добави, че украинската страна запазва хладнокръвие и продължава да се фокусира върху основните приоритети: укрепване на позициите на Украйна и постигане на мир.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 9 октомври, че Русия, с одобрението на САЩ, ще достави незабавно 300 000 метрични тона дизелово гориво на световния пазар . Според него, още 500 000 метрични тона ще бъдат доставени през ноември, а след това - 1 милион метрични тона. Впоследствие Русия обеща да пусне на пазара още 3 милиона метрични тона дизелово гориво.

Президентът Володимир Зеленски подчерта, че подаръците за Путин няма да доведат до мир.

Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за облекчаване на санкциите върху руския дизел.

Американският президент директно обвини украинския си колега, че по някава причина не иска да се постигне мирно споразумение с Русия, за което настоявал Путин. Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски,че не желае сделка, и каза, че е време Украйна да си избере ново ръководство. От своя страна Зеленски заяви, че Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Зеленски заяви още, че Украйна е готова да проведе избори за нов държавен глава, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие.