Путин отрече договорка за примирие, Уиткоф го определи като незабравима история

Русия не се е договаряла с Украйна за по-широко тридневно прекратяване на огъня от спирането на ударите по столиците. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщи ТАСС.

Той отбеляза, че Русия е прекратила ударите по Киев за три дни, считано от началото на 5 септември, а украинската страна значително е намалила ударите по руска територия.

„Украинските власти публикуваха своя призив за по-широко тридневно примирие, но ние никога не сме се договаряли с тях за това“, заяви Путин.

„Но ще направим всичко, което зависи от нас, за да гарантираме сигурността на преговорния процес и на посредниците във ваше лице, както и на лицата, които ви придружават“, обърна се президентът към американските преговарящи.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф определи общуването си с руския президент Владимир Путин като една от най-добрите и запомнящи се истории в живота си.

„Днес очаквахме тази среща и стояхме пред вратата на този кабинет – господин Дмитриев (специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев), господин Ушаков (помощникът на руския президент Юрий Ушаков), Джаред (Къшнър) и аз. Говорихме си, че когато се пенсионираме, ще имаме много истории, които ще можем да си спомняме, а общуването с вас ще бъде една от най-добрите и най-незабравимите“, заяви Уиткоф.

САЩ ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украйна. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха на посещение в Русия днес. Утре двамата се очаква да пристигнат в Киев.

Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

„Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, двама страхотни преговарящи. Те свършиха чудесна работа. Изпратихме ги, за да видим дали можем да постигнем нещо. Може би има голям шанс да го направим. Имаме идея за мир. Вижте – аз спрях осем войни. Повечето от тях, според мен, трябваше да бъдат по-трудни от тази между Русия и Украйна. Това е междуличностен проблем в Русия и Украйна. Имате президент Зеленски и президент Путин и те наистина се мразят. Знаете ли какво е омраза? Те имат сериозна омраза“, каза Тръмп.

По-рано кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на "Ройтерс" от мястото на събитието.