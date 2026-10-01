Има съмнения, че задържаният е физическият извършител на убийството на Филипов

Криминалистът и адвокат Людмил Рангелов каза, че има сериозни резерви дали задържаният вчера мъж в София за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е физическият извършител на престъплението,

Според юристът задържаният може да се окаже “удобен човек”, върху когото да паднат подозренията заради богатото му криминално минало.

Рангелов припомни, че задържаният е бил осъждан и е прекарал 11 години в затвора за убийство, извършено, когато е бил на около 19 години. Според Рангелов обаче това престъпление е било резултат от инцидентно сбиване, а не предварително планирано убийство.

“Да не се залага особено на този момент от неговото криминално минало, няма основания“, коментира адвокатът пред bTV.

Като ключови за разследването Рангелов определи откриването на оръжието, с което е извършено убийството, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителни камери. Според него доказването на евентуална връзка между физическия извършител и поръчител би било изключително трудно.

Рангелов подчерта, че дори човекът да е бил набелязан като извършител, това не означава автоматично, че полицията разполага с достатъчно доказателства срещу него.

Версиите за убийството

Адвокатът коментира и една от основните версии на престъплението, а именно дали убийството е свързано с бизнеса на Илиян Филипов.

Според Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи международният транспорт и логистика по принцип могат да бъдат използвани от организирана престъпност за трафик на наркотици и други незаконни стоки.

Гунев припомни и случая отпреди две години, при който камиони, свързани с бизнеса на Филипов, бяха засечени във връзка с наркотрафик. Самият бизнесмен тогава е отрекъл да има отношение към подобна дейност и е заявил, че при голям автопарк е възможно отделни шофьори да извършват нарушения.

Въпросът за евентуалния мотив остава сред основните неизвестни. Рангелов посочи, че при човек с толкова мащабен бизнес съществуват множество потенциални конфликтни точки, което прави преждевременното посочване на конкретна версия трудно.

Разследването трябва да установи и дали зад убийството стои евентуален поръчител. Именно тази връзка, според Рангелов, би била сред най-трудните за доказване, ако действително става дума за поръчково престъпление.