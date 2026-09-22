Отмъщение? Екзекутираха 21-годишна инфлуенсърка пред очите на баща ѝ

21-годишна бразилска инфлуенсърка е била извлечена от дома си и застреляна пред очите на баща си, докато самата тя е била разследвана за предполагаема връзка с убийството на пенсиониран полицай.

Двама мъже нахлули в дома на Евелин Лима Дантас рано сутринта в сряда, след което я извели навън и я простреляли многократно на улицата. Младата жена е починала на място, съобщава New York Post.

След стрелбата нападателите изписали със спрей буквите "TCP" върху фасадата на къщата. Съкращението се свързва с Terceiro Comando Puro - една от най-влиятелните престъпни групировки в Рио де Жанейро. След това двамата избягали.

Дантас имала над 24 000 последователи в социалните мрежи и публикувала снимки и видеа от пътуванията си и ежедневието си.

Но зад лъскавия образ онлайн стояла и далеч по-мрачна история.

Била разследвана за убийството на пенсиониран полицай

Към момента на смъртта си Дантас е била част от разследване за убийството на 56-годишния пенсиониран полицай Антонио Анилдо Алвес да Силва.Той е застрелян на 29 юли пред супермаркет от четирима маскирани мъже.

Според разследващите Дантас е заподозряна, че е помогнала на извършителите преди нападението. Тя е била задържана във връзка със случая, но е освободена на 9 септември - само дни преди да бъде убита.

Полицията твърди още, че младата жена и преди е попадала в полезрението на властите. По-рано тя е била арестувана по подозрение в трафик на наркотици в полза на престъпна групировка.

Разследват дали убийството е било отмъщение

Сега полицията проверява дали убийството на Дантас е било акт на отмъщение или опит някой да прикрие следи, свързани с организираната престъпност.

"Работим по версията за прикриване на следи или отмъщение от страна на престъпна групировка", заяви пред журналисти Родриго Лопес.

Към момента няма арестувани за убийството на 21-годишната жена.