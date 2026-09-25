Бразилска инфлуенсърка бе застреляна пред клуб

Бразилската инфлуенсърка Рафаела Кабрал е била застреляна пред клуб в град Терезина на 20 септември. Смъртта ѝ беше потвърдена от нейна близка приятелка, която сподели в Instagram поредица от публикации за последните им моменти заедно, съобщава People.

Кабрал имала над 10 000 последователи в Instagram, където показвала части от ежедневието си, уменията си по жиу-жицу и моменти с двете си малки деца. В профила си тя се представяла още като инструктор по кайтсърф, адвокат и масажен терапевт.

Според данни на местната полиция Рафаела била в клуб в Терезина в следобедните часове, когато излязла навън, за да вземе нещо от автомобила си.

Малко след това свидетели чули изстрели. Когато хората излезли навън, Кабрал вече лежала на земята и била простреляна смъртоносно.

Полицията разследва убийството

Случаят е поет от отдела за убийства и защита на личността, а към момента властите не са обявили нито заподозрян, нито конкретен мотив.

Полицията съобщава още, че Кабрал и преди е попадала в полезрението на разследващите. Тя е била проверявана за предполагаемо незаконно притежание на огнестрелно оръжие и за възможна връзка с престъпна организация.

Тези обстоятелства обаче засега не са официално свързани с убийството ѝ.

Последната ѝ публикация е само два дни преди смъртта

Последният пост на Рафаела в Instagram е от 18 септември - два дни преди убийството.

След новината за смъртта ѝ публикацията се изпълнила с прощални послания от приятели и последователи.

"Ще те обичам до края на живота си", написал един от тях. "Съсипана съм от това, че си отиде. Обичам те, Рафа. Обичам те", гласи друг коментар.

Смъртта на Рафаела Кабрал остава в процес на разследване.