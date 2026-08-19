Намериха обгорено тяло във френско лозе, смята се, че е на TikTok инфлуенсърка

Частично обгоряло тяло, открито в лозов масив във Франция, вероятно е на TikTok инфлуенсърката Соня Белина, чието семейство съобщило, че тя е изчезнала два дни по-рано. По случая вече се води разследване за убийство.

В сряда, 12 август, земеделски работник открил тялото, когато пристигнал в лозето в Сен Жил, в област Гар в Южна Франция, на повече от 720 км южно от Париж, съобщава местният вестник Libération.

Тялото лежало между редовете с лозя, а работникът веднага уведомил полицията.

Същия ден прокуратурата в Ним обяви, че е започнало разследване за убийство, ръководено от регионално полицейско звено, и съобщи, че аутопсията ще бъде извършена в четвъртък, 13 август.

Семейството вярва, че тялото е на Соня Белина

Към момента прокуратурата все още не е идентифицирала официално тялото. Прокурорът Сесил Жансак обаче заяви пред френския вестник Le Figaro, че има голяма вероятност то да е на Белина.

Семейството на инфлуенсърката също смята, че става дума за нея. Пред местното издание Midi Libre близките ѝ разказали, че 29-годишната жена е изчезнала в понеделник, 10 август - два дни преди намирането на тялото.

По думите им Белина е имала гръдни импланти, каквито са установени и при откритото тяло, а освен това носела пръстен, който съответства на предмет, намерен върху него.

Според Midi Libre тялото е било залято със запалимо вещество. Това вероятно е забавило идентифицирането му и може да затрудни самото разследване.

"Тя каза, че излиза една вечер, но така и не се прибра", разказа сестрата на Белина по време на живо излъчване в TikTok в понеделник, 17 август, цитирано от France 3. "В сряда сутринта намериха тялото ѝ в Сен Жил."

"Попаднала е на грешния човек в грешния момент"

Пред Midi Libre сестрата споделила още, че е успяла да установи местоположението на телефона на Белина чрез функцията за споделяне на локация.

"Подготвяхме се за рождения ѝ ден - на 30 септември щеше да навърши 30 години", разказа тя. "Бяхме планирали парти... Попаднала е на грешния човек в грешния момент."

Сестрата остро разкритикува и негативните коментари, които се появяват за Белина онлайн.

"Хората прекаляват, ужасно е, и говорят пълни глупости. Това е тормоз - някои дори казват, че е заслужавала случилото се. Молим хората да уважават скръбта ни и да оставят сестра ни да почива в мир."

Белина има над 260 000 последователи в TikTok и е известна с видеата си, в които прави липсинг - синхронизира устни с музика и реплики.

Най-малко 40 служители работят по случая

Разследването продължава, като според Midi Libre по случая работят най-малко 40 служители.

Не се очаква властите официално да потвърдят самоличността на тялото, преди да бъдат готови резултатите от ДНК анализа.

People се е свързала с Министерството на вътрешните работи, откъдето са насочили запитването към прокуратурата в Ним. Оттам не са отговорили веднага на молбата на медията за коментар.