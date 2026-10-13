Съдът остави Мегеров зад решетките: Убийството на Филипов е било планирано до детайл

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност.

Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят, посочи съдия Елена Захова. Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Тя коментира, че Мегеров е реабилитиран по всички предходни осъждания и трябва да се разглежда като неосъждано лице. Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна.

Към настоящия момент е ясно, че между двамата е имало неуредени финансови взаимоотношения, като версиите включват не само залози, но и строителство, каза прокурор Иван Даскалов. По думите му Мегеров и Илиян Филипов са били съдружници, но обвиняемият е излязъл от съдружието и по този повод е имало плащане на пари.

Оръжието на убийството все още не е открито. Намерени са оръжия в избено помещение, ползвано от сестрата на Мегеров, които в момента се изследват, каза прокурорът.

Защитата на Мегеров в лицето на адвокат Агова посочи, че клиентът ѝ иска да даде обяснения, но не може, тъй като до момента не им е даден пълен достъп до делото. Тя посочи, че иска копие от всички томове, за да може тя и подзащитния ѝ да се запознаят с доказателствата.

Днес адвокат Агова посочи още веднъж, че няма доказателства по обвиненията и че клиентът ѝ е "изкупителна жертва". Тя подчерта, че оръжието на убийството не е намерено.

"Намерени са оръжия в кооперацията на сестра му, в общите части, но не отговарят на оръжието на убийството. Не е дал обяснение към този момент. Не е виновен и няма доказателство за това", каза Агова.

Делото отново се гледа при закрити врата по настояване на защитата на Мегеров. Причината за искането бе изнасяне на данни за здравословното състояние на обвиняемия, както и на неговото семейство, а съдебният състав се съгласи, но и с други мотиви - разгласяване на интимни подробности.