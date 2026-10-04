Съдът решава за ареста на Славчо Мегеров за убийството на Илиян Филипов

Пловдивският окръжен съд гледа мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Окръжният прокурор Димитър Молев поиска делото да се гледа при закрити врата. Същото искане отправи и защитникът на обвиняемия – адвокат Диляна Агова. Тя поиска и отлагане на делото с един час, за да може да се запознае с материалите по него.

Съдията от Окръжния съд – Пловдив, Петко Минев уважи и двете искания и реши делото да се гледа при закрити врата, като само огласяването на мярката ще бъде публично.

Мъжът беше арестуван вечерта на същия ден в София.

Към момента са събрани доказателства, че около 1:00 ч. през нощта в жилищна кооперация мъжът е прострелял с огнестрелно оръжие Филипов. Подаден е бил сигнал на тел. 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Двамата са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен – неуредени финансови отношения между двамата, каза пред журналисти в деня след убийството наблюдаващият прокурор Димитър Молев.

По досъдебното производство се провежда активно, всеобхватно и обективно разследване. Извършени са множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са веществени доказателства, част от които са предмет на изследване по назначени по делото експертизи и други процесуално-следствени действия.

Работи се по различни версии, включително за евентуално установяване на съпричастност на други лица към извършването на престъплението.