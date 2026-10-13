Над 7200 машини за гласуване са ремонтирани, всички трябва да са готови до четвъртък

Над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани и до четвъртък се очаква всички 12 800 да са готови, каза говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на редовния брифинг на Комисията, свързан с предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори. Брифингът се проведе в склада на „Карго партнерс”, в който се съхраняват машините. Там пред журналисти беше показана дейността по подготовката и инсталирането на машините.

Движим се по план, в съответствие с методическите указания и процесът върви активно, каза Балова. В момента се извършва всеобхватна диагностика. Неведнъж сме анонсирали, че предходният състав на ЦИК, още в миналата година, заедно с Министерството на електронното управление са направили диагностика на машините, които са излизали извън строя на минали избори. Те не са били ремонтирани до ден днешен и тогава, когато стартира обществената поръчка, започна ремонтът, като са диагностицирани и останалите машини. Този четвъртък очакваме всички машини да бъдат готови за гласуване.

По график в четвъртък, 15 октомври, трябва да бъде извършено довереното изграждане на софтуера. В същия ден се очаква да бъде генериран публично хеш-кодът, с който ще се удостоверява софтуерът на машините за гласуване. Кодът ще бъде публикуван на интернет страниците на ЦИК и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, ще бъде поставен пред секционните избирателни комисии и ще се отпечатва върху контролните разписки.

Балова уточни, че в машините няма интернет връзка и не съществува възможност за качване на друг софтуер. Тя съобщи още, че се подменят батериите на дънните платки, а голяма част от проблемните принтери също са сменени. Машините са ъпдейтнати и заради предстоящото преминаване към зимно часово време.

ЦИК прави надзор над процеса и ние имаме експерт, който протоколира всяко нещо, което е ремонтирано. Знаем във всеки един момент на коя машина, с какъв номер, какъв ремонт се е извършил и каква част е сменена, ако е било необходимо.

В страната ще има 9311 секции с машинно гласуване

В около 2000 от тях ще бъдат осигурени по две машини. Това ще важи за секциите с над 780 избиратели.

В чужбина машинно гласуване ще има в 242 секции, за които са предвидени общо 280 машини.

В чужбина ще бъдат разкрити общо 613 секции в 60 държави. Машините за тях ще бъдат подготвени и изпратени с международно карго след удостоверяването на софтуера и зареждането на хеш-кода. Очаква се изпращането да започне през следващата седмица.

Хартиените бюлетини

За изборите на 25 октомври ще бъдат отпечатани около 6,6 млн. хартиени бюлетини – броят на избирателите плюс 10% резерв. Хартиени бюлетини ще има и в секциите с машинно гласуване в чужбина, за да могат избирателите да преминат към тях, ако машината откаже. При евентуален втори тур ще бъдат отпечатани нови бюлетини, а софтуерът ще бъде адаптиран спрямо кандидатите, които продължат напред. За гласуването в чужбина се предвижда изпращането на нови машини.

За дефектиралите машини

По отношение на възможните проблеми с машините Балова съобщи, че ЦИК обсъжда със Съвета за обществени консултации след колко дефектни контролни разписки машинното гласуване в дадена секция да бъде прекратявано и да се преминава към хартиени бюлетини. Все още няма окончателно решение дали прагът ще бъде две, три или пет разписки.

„На предходните избори през април тази година имахме 103 машини, което е 1% дефектирали. Надяваме се сега да бъде още по-малък този процент“, каза говорителят на ЦИК.

Тя уточни, че при проблем с машина в секция в чужбина първо се търси техническият център на доставчика „Сиела Норма“. Ако повредата не може да бъде отстранена бързо, се преминава към гласуване с хартиени бюлетини, като съответната секция уведомява ЦИК.