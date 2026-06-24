BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 14

Мондиал 2026: Хърватия с трудна победа в мач 200 на Модрич

Панама отпадна от Световното първенство по футбол

24.06.2026 | 06:15 ч. 5
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Панама отпадна нещастно от Световното първенство по футбол, след като загуби от състава на Хърватия. "Каналерос“ бяха по-добрите в голяма част от мача, но си тръгнаха победени от стадиона в Торонто.

В 54-та минута Анте Будимир отбеляза за 1:0. Три минути по-късно хърватите пропуснаха прекрасна възможност да удвоят резултата, след като след извеждащ пас

ударът на Марко Пашалич беше спасен от Орландо Москера.

Панама имаше възможност да изравни в 68-та минута, но ударът с глава на Карлос Харви беше избит в корнер от хърватския вратар Ливакович.

В срещата имаше някои нервни моменти, като през първото полувреме играта беше динамична, но накъсана от дребни нарушения. Важното за хърватите е, че те спечелиха първите си точки на това световно първенство, а за острието Лука Модрич това беше мач номер 200 за националния отбор.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

хърватия модрич панама 200
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem