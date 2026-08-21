Огнян Мирчев е с 3 победи на SENSHI, септември се изправя срещу гръка Янис

Огнян Мирчев е сред водещите български кикбоксьори в леката категория до 70 кг. До момента има 3 победи на ринга на SENSHI, една от които с нокаут, без нито една загуба.

На 5 септември в супер битка Огнян ще се изправи срещу гръка Янис Еминов, който има вече една победа във веригата.

"Тренирам двуразово, но всичко е нагласено от треньора ми. Трябваше да се състои мачът миналата година, но имах контузия и най-накрая мачът ще се състои", коментира боецът в "България сутрин".

Кикбоксьорът излиза на ринга с все по-голямо самочувствие.

"Бърз съм и имам усет за дистанция, което доста ми помага. За мен е важно да се представя по възможно най-добрия начин и да победя - нокаут не е крайната цел. С всеки следващ път подготовката е по-трудна, а всеки следващ мач - по-голямо предизвикателство", допълни той за Bulgaria ON AIR.

С треньора Никола Николов веднага работят върху грешките след всеки мач.

"Възстановяването е в основата, защото после няма да можеш да покажеш 100% от себе си на следващия мач", посочи гостът.