С указ Зеленски забрани "Маша и мечокът" да се разппространява в Украйна

Володимир Зеленски подписа четири указа за прилагане на решението на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) относно санкциите срещу предприятия от руския военно-промишлен комплекс, компании, които са част от "Русал", и анимационния сериал "Маша и мечокът".

Наложени са ограничения на студиото "Анимакорд", създало сериала, и на петима руснаци, включително основателя и изпълнителния директор на студиото, както и сценариста, съавтора/съпродуцента и носителя на авторските права върху анимационния филм.

Съветът за национална сигурност и отбрана заяви, че сериалът "Маша и мечката" разпространява проруски наративи, прикрити като детско съдържание, което представлява заплаха за националната сигурност на Украйна.

"Продължаваме систематично да идентифицираме и ограничаваме дейността на компании, работещи за руския военно-промишлен комплекс", каза комисарят по президентските санкции Владислав Власюк, цитиран от KyivIndependent. "Очакваме нашите партньори да подкрепят тези усилия... Санкциите не само трябва да подчертават участието в руската военна машина, но и ефективно да я лишават от ресурси и международни връзки."

Някои от посочените в тези укази лица и организации са замесени в схеми за избягване на санкции и доставка на високопрецизно промишлено оборудване, инструменти и части. Други са свързани с изследвания на дронове, производство и ремонт на специализирано военно оборудване и разработване на софтуер за руските сили за сигурност.

Друг указ е насочен към пет компании, собственост на санкционирания руски алуминиев гигант Русал. Девет руски граждани, свързани с посочените компании, също са в списъка.

Компаниите и лицата са свързани с внос на алуминиев оксид и други суровини, които помагат на Русия да произвежда ракети, артилерия, военни самолети и други оръжия, съобщиха от президентската администрация.

Трети указ за санкции е насочен към 45 лица и осем организации, за които се твърди, че насърчават пълномащабното нахлуване и окупация на украинска територия от страна на Русия. Сред тях е Иванюшченко, бивш член на украинския парламент.

Иванюшченко е принадлежал към проруската Партия на регионите, която преди това беше ръководена от сваления президент Виктор Янукович и сега е забранена в Украйна. Иванюшченко, близък съюзник на Янукович, е замесен в отвличането е побоя на активисти по време на Евромайданската революция. Компании, свързани с Иванюшченко, в момента действат в окупирания от Русия Крим, съобщи президентската администрация. Твърди се, че той е посещавал Русия многократно от началото на пълномащабната война и поддържа връзки с "руските престъпни и бизнес среди".

Иванюшченко е също така обект на криминално разследване, свързано със схема за изземване и легализиране на държавна земя.

Четвъртият указ на Зеленски посочва необичайна цел: популярния руски детски анимационен филм "Маша и мечокът", който има международна аудитория

Указът налага санкции на петима руски граждани и четири организации, участващи в създаването и разпространението на сериала, включително сценариста, режисьора и продуцента. Мерките са насочени и към анимационното студио Animaccord, както и към неговия основател и главен изпълнителен директор.

Съгласно тези санкции, на Animaccord е забранено да разпространява медийни материали в Украйна. Мерките предвиждат също, че украинското правителство може да блокира "Маша и мечокът" - включително украинската, руската и английската му версия - в YouTube и други сайтове.

Програмата "разпространява проруски наративи, прикрити като детско съдържание", заяви президентската администрация.

"Трябва да реагираме конкретно на руската пропаганда, особено когато тя е насочена към деца и се разпространява чрез големи международни платформи", каза комисарят по санкциите Владислав Власюк.

Лицата и организациите, посочени в новите санкции, ще бъдат подложени на замразяване на активи, търговски ограничения, забрани за пътуване и други санкции. Киев ще работи за синхронизиране на най-новия пакет от санкции с международните си партньори, съобщи президентската администрация.

Спорове около анимационния филм "Маша и мечокът" възникнаха и в други страни

През юли група британски политици написаха отворено писмо до министъра на културата на страната, с искане сериалът да бъде премахнат от стрийминг услугите и обяснение, че той представлява пропаганда и то "не е много фина" такава.

Естонският външен министър Маргус Цахкна нарече анимационния сериал "част от меката сила на Кремъл, въвеждаща прокремълски, милитаристични образи в детското развлекателно съдържание, като същевременно нормализира руската агресия и имперските амбиции".