DARA не спира: Стокхолм, Германия, нов албум и подготовка за "Евровизия"

Победителката в "Евровизия 2026" DARA разказа в ефира на БНР за срещите си с публиката, предстоящите пътувания, работата по новия си албум и подготовката за следващото издание на конкурса. Певицата, която е и български посланик на културата в конкурса на Националното радио и почетен гражданин на Варна, призна, че родният ѝ град остава мястото, към което винаги иска да се връща.

След получаването на почетния знак на Варна DARA сподели, че градът има специално място за нея.

"Хората са страхотни, интелигентни, усмихнати, бодри и това ме кара винаги да искам да се връщам обратно вкъщи", каза тя. Певицата определи получения почетен знак като най-красивия, който е виждала, и добави: "Като ми е мъчно за Варна, ще си го гледам."

Срещите с хората също винаги са били важна част от живота ѝ. DARA разказа, че още като малка е стояла в центъра на Варна с голяма табела "Безплатни прегръдки", защото искала да се запознава с хора.

"Обичам хората, едно от главните ми хобита е да се срещам с тях и да ги опознавам. Искам да сме заедно и да сме сплотени", сподели певицата.

Париж, Кьолн и нова музика

Предстоящите пътувания на DARA са свързани както с концерти, така и с работата по нова музика. В Париж тя ще пее на частен рожден ден, а собствения си рожден ден ще посрещне в Кьолн, където е поканена на германските музикални награди.

Певицата планира да остане по-дълго в Германия, за да пише музика с германски изпълнители.

"Следващият ми албум е доста по-електронен, а те са много големи в тоя стил", обясни тя. По думите ѝ Германия е приела много добре "Bangaranga", която за известно време е била номер едно в страната.

Въпреки натоварения график връзката ѝ с Варна остава силна. DARA разказа, че когато е изморена, търси възможност да се прибере в родния си град.

"Само тук се зареждам на морето", каза тя и допълни, че всеки месец се връща за по два-три дни.

Фокус върху новия албум и "Евровизия"

В подготовката за следващото издание на "Евровизия" DARA е съсредоточена върху собствената си работа. Тя уточни, че няма отношение към организацията на конкурса, а отговорността ѝ е свързана с музиката и сценичното ѝ представяне.

"Аз съм се концентрирала изцяло върху писането на моя албум и след това върху пърформанса, който ще подготвя за Евровизия", заяви DARA.

След Париж певицата ще замине за Стокхолм, където ще продължи работата по песните си.

"Може би няма да спра, докато не напиша 200 и от тях избера 13 или 15", каза тя.

Според DARA създаването на голям брой песни е част от пътя към намирането на най-силните сред тях.

"За да направиш една много добра песен, трябва да си написала 100."

Работата по новия материал вече е напреднала, а певицата разкри, че скоро се очаква да има и конкретна дата за излизането на новия ѝ албум.