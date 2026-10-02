Клоп и АзГ във футболен спор: Отборът на Германия не бил достатъчно бял

Националният селекционер Юрген Клоп се възмути от твърденията, че съставът на Германия “не е достатъчно бял“ и определи обвиненията в социалните мрежи като “пълни глупости“.

Клоп отговори на въпроси относно "расовия състав на отбора си", повдигнати в интернет, по време на пресконференция преди мача на тима от Лигата на нациите срещу Сърбия, съобщава The Independent.

"Няма абсолютно никаква причина да се обръща внимание на тези хора. Няма да чуете мнението ми по този въпрос. В ежедневието си отделям малко време за идиотизъм, а в социалните мрежи още по-малко“, отговори Клоп.

Алтернатива за Германия се намеси

Дебютът на Клоп начело на Германия пред собствена публика завърши с шокираща загуба от Гърция в събота, което провокира политици от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AfD) да разкритикуват броя на играчите с различен от белия цвят на кожата, представляващи страната.

Зам.-лидерът на AfD Кай Готшалк използва социалните мрежи, за да публикува сравнителни снимки на отбора на Западна Германия от финала на Световното първенство през 1990 година, съставен изцяло от бели играчи и на стартовия състав, избран от Клоп миналата седмица, в който имаше значителен брой играчи, които не са бели.

"Характеровите особености, определени добродетели и екипният дух са културни ценности, които се развиват в продължение на векове и се оформят от споделен исторически опит", пише лидерът на AfD.

Подкрепата за "Алтернатива за Германия“ (AfD) в страната нарастна, след като партията постигна успехи на последните избори, включително в източната провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, където убедително победи традиционните партии.

През 2024 г., преди домакинското Европейско първенство за мъже, Бьорн Хьоке, политик от AfD, заяви, че "вече не може да се припознае в националния отбор“, като добави, че той "излъчва идеологията на дъгата“.

Призив за единство, критика към AfD

Откакто пое поста старши треньор на националния отбор през юли, Клоп неизменно призовава за единство. На пресконференцията, на която обяви състава за предстоящите мачове, той носеше бейзболна шапка с надпис "Един от 83-те милиона“, препратка към числеността на населението на Германия.

Клоп добави, че иска да си върне проявите на национална гордост в Германия от "неправилните хора“ – изказване, което масово се възприема като критика към крайната десница.

"Не искам да оставям националната гордост в ръцете на неподходящите хора“, каза Клоп.

Без да споменава изрично името на АзГ, националният селекционер добави, че би искал "да си върнем знамето“.

"Искам, когато някой го развява, никой да не си помисли: "Какво ти става?“. Вместо това искам хората да разберат: ти си щастлив и осъзнаваш какъв късметлия си, че си се родил, израснал или си се преместил в тази прекрасна страна", на мнение е Клоп.