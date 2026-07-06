Юрген Клоп каза „да“ за треньор на Бундестима

Юрген Клроп ще наследи Юлиан Нагелсман начело на националния отбор по футбол на Германия, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Според информацията, бившият мениджър на Ливърпул е дал съгласието си да поеме Бундестима. Детайлите около дългосрочния договор на Клоп с Германския футболен съюз, подробностите около проекта и условията около напускането на специалиста на „Ред Бул“ все още се обсъждат.

Двете страни обаче вече имат принципна договорка, че Юрген Клоп ще е новият селекционер.

В „Ред Бул“, където Клоп отговаря за футболното направление, разглеждаха Оливер Гласнер, като заместник на Клоп, но той подписа договор с Нотингам Форес. В момента от компанията вече работят по други варианти.

Клоп е на 59 години, а последният му клуб като треньор е Ливърпул.

Германският треньор ръководеше отбора от 2015 до 2024 г., като спечели Шампионската лига през 2019 г. и първата им титла в Англия от 30 години през 2020 г. Ливърпул спечели и Купата на ФА и Суперкупата през 2022 г., Купата на лигата, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА през 2019 г., както и Купата на Английската лига отново през 2024 г.

От 2001 до 2008 г. Клоп ръководеше Майнц, с който завърши трети във втора Бундеслига през сезон 2003/04, като изведе клуба до елита за първи път в историята му. От 2008 до 2015 г. той беше старши треньор на Борусия Дортмунд, с която спечели две шампионски титли на Германия (2011 и 2012) и една Купа на Германия (2012). През 2013 г. Борусия загуби с 2:1 от Байерн Мюнхен на финала на Шампионската лига.