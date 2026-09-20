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37% за АзГ: социалдемократите губят първото място в Мекленбург-Предна Померания

Зелените също получават 5,5%

20.09.2026 | 19:27 ч. 28
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

"Алтернатива за Германия" (АзГ) грабна победата от Социалдемократите на провинциалните избори в Мекленбург-Предна Померания, според данни от екзитпола, публикувани от телевизионния канал ARD.

АзГ получава приблизително 37% от гласовете, Социалдемократите - приблизително 35,5%, а Лявата партия - приблизително 7,5%. Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц получава само 5,5%, най-лошият резултат за консерваторите в историята им на провинциални избори. Зелените също получават 5,5% от гласовете. Партията BSW, с 5%, е на ръба да влезе в провинциалния парламент.

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