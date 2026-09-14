Алис Вайдел, лидер на "Алтернатива за Германия“ (AfD), заяви, че ако партията ѝ дойде на власт, ще се стреми да спре финансовата и военната подкрепа за Украйна и ще настоява за връщане на вече предоставените средства.

След успеха на AfD на изборите в Саксония-Анхалт тя призова канцлера Фридрих Мерц да промени политиката спрямо Киев, докато настоящото правителство обеща да запази подкрепата си.

"Ще спрем плащанията към Украйна и всякаква подкрепа за войната, а също така ще изискаме от Украйна да възстанови значителни суми

Според нея германските данъкоплатци са били натоварени с непосилни разходи, които страната вече не може да поема.

Младите украинци обратно в родината

Изказванео на Вайдел е от в руската онлайн платформа "Соловьёв Live“.

Лидерът на АзГ беше особено категорична по темата за украинските граждани в Германия.

"В Германия живеят над един милион украинци, които получават социални помощи, а това вече е финансово невъзможно да продължава. Тези хора трябва да се върнат в Украйна, включително младите мъже, които са на наша територия. Освен това те са в подходяща възраст за военна служба", категорична е Вайдел.

Мерц да бъде свален

По думите ѝ християндемократите са в дълбока криза, която не е временна, а структурна. Вайдел очаква канцлерът Фридрих Мерц да бъде свален като лидер на партията, но смята, че смяната на фигурата няма да доведе до възстановяване на доверието в християндемократите. Според нея те и християнсоциалистите "прецаквали хората години наред“, което е довело до сегашния срив и търсенето на нов подход в управлението на Германия.

Вайдел отправи критики и към европейските финансови механизми, като заяви, че общите средства се използват за "недемократични“ практики, включително пазарните ограничения, пакетите със санкции към Русия, което доведе до екстремно покачване на цените на петрола. Тя изрази недоволство и от факта, че германските данъкоплатци плащат за стабилизиране на еврото в други държави.

По време на политическо събитие на "Алтернатива за Германия“ (AfD) на 25 януари Вайдел заяви, че Германия е инвестирала над 70 милиарда евро в Украйна, включително под формата на военна помощ.

"Ще настояваме за връщането на тези милиарди, както и за възстановяването на газопровода "Северен поток“, каза тя.

Тази цифра представлява политическа оценка на общия обем на германските разходи и поети ангажименти, а не просто на средствата, преведени директно към украинския бюджет. Официалната методология на Берлин отчита по-специално доставките от части на Бундесвера, обучението на украински военни, подкрепата за бежанци в Германия, гаранциите и бъдещите разходи.

Искането, свързано с "Северен поток“, също така представлява политическо изявление от страна на Вайдел. Разследването на експлозиите по газопровода продължава, а германското правителство не коментира същината на въпроса поради независимостта на съдебната власт.