Веласкес: НЕК е различен отбор от Залцбург, ще търсим победата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите в Нидерландия преди утрешния двубой срещу местния НЕК Ниймеген от основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист заяви, че отборът му няма да изпитва напрежение, а ще подходи към срещата с амбицията да наложи своя игрови модел и да потърси победата.

"Не е важно какво се случва на мен, а на Левски и отбора. Този турнир е, за да се насладим. Спечелихме си го на терена с това, което направихме през миналия сезон, както и в предварителните кръгове. Ние нямаме никакво напрежение и искаме да се представим добре. Естествено, че ще се опитаме да спечелим", заяви Веласкес.

Наставникът на "сините" обърна специално внимание на особеностите в играта на нидерландския съперник.

"Състезаваме се, за да покажем нашата идентичност, а последствието от нашата идентичност искаме да бъде победа. НЕК е различен отбор от Залцбург. В България не срещаме такъв тип отбори, когато са без топка. Те са отбор, който пресира много високо. Справят се много добре с това нещо, защото го правят от доста време. С топка също са агресивни и много офанзивни. Играят вертикален футбол. Атакуват бързо с много играчи в последната фаза на играта. Можем да го наречем тотален футбол от първата до последната минута. Ще се опитаме да се наложим над тяхната игра с нашия стил и модел. Това е различен съперник от Залцбург", коментира испанският треньор.

Веласкес засегна и темата за възстановяването на футболистите след натоварения период, като определи психологическото състояние на играчите като ключов фактор.

"Начинът да се възстановим е да почиваме и да се храним добре. Емоционалният аспект е над всичко друго. Това бе причината да дадем няколко почивни дни, за да се насладят и да прекарат време със своите семейства. В един много добър момент дойде тази пауза за националните отбори. Останах доволен от начина, по който се развиха нещата по време на паузата. Доказателство е мачът след паузата с Черно море. Стилът ни няма да се промени. Нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус или Реал Мадрид. Утре отборът на НЕК ще изисква от нас друг тип динамика. Доста различен от мача с Черно море", заяви Веласкес.